Pakistan Women's National Cricket Team vs India Women's National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का वूमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 का छठा मुकाबला 05 अक्टूबर (रविवार) को कोलंबो (Colombo) के आर प्रेमदासा स्टेडियम (R Premadasa Stadium) में खेला जा रहा हैं. क्रिकेट में जब भी भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होता है, माहौल गरमा जाता है और आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के भारत महिला बनाम पाकिस्तान महिला मैच में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला. कोलंबो में भारत महिला बनाम पाकिस्तान महिला मैच में भारत पहले बल्लेबाजी कर रहा है और इस दौरान हरमनप्रीत कौर ने पाकिस्तानी क्रिकेटर नशरा संधू के एक ओवर में दो चौकों सहित 11 रन बटोरे. ओवर की आखिरी गेंद पर संधू की तरफ पंच मारते हुए उन्होंने हरमनप्रीत को घूरकर डराने की कोशिश की.

नाशरा संधू ने हरमनप्रीत कौर को तीरछी भरी आंखों से घूरा!

