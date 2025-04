Ireland Women's National Cricket Team vs Scotland Women's Cricket Team Match Scorecard: आयरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम स्कॉटलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आईसीसी महिला विश्व कप क्वालीफायर(ICC Women's World Cup Qualifier) 2025 13वां मुकाबला 18 अप्रैल(शुक्रवार) को लाहौर(Lahore) के गद्दाफी स्टेडियम(Gaddafi Stadium) में खेला जाना था. आईसीसी महिला वर्ल्ड कप क्वालीफायर 2025 के मुकाबले में आयरलैंड महिला (IRE-W) और स्कॉटलैंड महिला (SCO-W) के बीच टॉस बारिश के कारण और मैदान गीला होने के कारण देरी से हुआ. बारिश ने मैदान की स्थिति को प्रभावित किया है, और अधिकारियों को टॉस और मैच शुरू करने से पहले मैदान के सूखने का इंतजार है.

आयरलैंड महिला बनाम स्कॉटलैंड महिला मुकाबले में टॉस में देरी

👋 : Good morning from Lahore. It’s our final game of the Qualifier today as Ireland Women take on Scotland Women.

Unfortunately we've a delayed start due to conditions at the ground. Will update as soon as we can!#BackingGreen #FuelledByCerta ☘️🏏 pic.twitter.com/waPRhQZRIb

