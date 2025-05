Pakistan Super League 2025: पाकिस्तान सुपर लीग 2025 (PSL) का यह सीजन क्रिकेट फैंस को हमेशा याद रहने वाला हैं. इस सीज़न का फ़ाइनल सहित बचे हुए मुकाबलों के लिए पूरी तरह से कार्यशील निर्णय समीक्षा प्रणाली (DRS) के बिना हो सकता है. पीटीआई के मुताबिक, हॉकआई और अन्य डीआरएस सिस्टम को संभालने वाले तकनीशियनों के भारत के साथ देश के हालिया संघर्ष के बाद पाकिस्तान लौटने की उम्मीद नहीं है. भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने के कारण पीएसएल को निलंबित कर दिया गया था और अब यह 25 मई को समाप्त होने वाला है, जबकि दो और प्लेऑफ़ खेले जाने बाकी हैं. 17 मई को फिर से शुरू होने के बाद से डीआरएस को लीग में शामिल नहीं किया गया है. इसमें पहला क्वालीफायर शामिल है जिसमें क्वेटा ग्लैडियेटर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 30 रनों से हराकर फाइनल में प्रवेश किया था.

#PSL to be without DRS for remainder of season as technicians not expected return to Pakistan: Reporthttps://t.co/07fU1nyhSk

— Express Sports (@IExpressSports) May 22, 2025