Multan Sultans vs Peshawar Zalmi PSL 2025 Toss Update And Scorecard: मुल्तान सुल्तान्स बनाम पेशावर ज़ाल्मी पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) 2025 का 25वां मुकाबला 5 मई (सोमवार) को मुल्तान के मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. मुल्तान सुल्तान्स की कमान मोहम्मद रिजवान के हाथों में है. जबकि पेशावर ज़ाल्मी की कप्तानी बाबर आजम कर रहे हैं.

मुल्तान सुल्तांस: यासिर खान, मोहम्मद रिजवान (कप्तान और विकेटकीपर), शाई होप, तैयब ताहिर, मुहम्मद अमीर बार्की, एश्टन टर्नर, शाहिद अजीज, डेविड विली, फैसल अकरम, मोहम्मद हसनैन और उबैद शाह

पेशावर जाल्मी: मिच ओवेन, सैम अयूब, बाबर आजम (कप्तान), मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), हुसैन तलत, मैक्स ब्रायंट, माज़ सदाकत, ल्यूक वुड, अल्ज़ारी जोसेफ, अहमद डेनियल और अली रज़ा

यहां पर आप एक क्लिक पर मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ाल्मी के बीच मैच का लाइव स्कोरकार्ड देख सकतें हैं.

Toss: Multan Sultans won the toss and opted to bat first against Peshawar Zalmi#TOKSports #PZvMS #PSLX pic.twitter.com/WUCweJuTSe

— TOK Sports (@TOKSports021) May 5, 2025