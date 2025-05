Karachi Kings vs Multan Sultan PSL 2025 Toss Update And Live Scorecard: पाकिस्तान सुपर लीग 2025 (Pakistan Super League) का 20वां मैच आज कराची किंग्स बनाम मुल्तान सुल्तान के बीच लाहौर (Lahore) के गद्दाफी स्टेडियम (Gaddafi Stadium) में जा रहा है. इस मैच में कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. वहीं मोहम्मद रिजवान मुल्तान सुल्तान की कप्तानी कर रहे हैं. नीचे आप दोनों टीमों प्लेइंग 11 देख सकतें हैं.

मुल्तान सुल्तांस की प्लेइंग 11: यासिर खान, मोहम्मद रिजवान (कप्तान), उस्मान खान (विकेटकीपर), कामरान गुलाम, कर्टिस कैंपर, माइकल ब्रेसवेल, इफ्तिखार अहमद, डेविड विली, उसामा मीर, मोहम्मद हसनैन, उबैद शाह

कराची किंग्स की प्लेइंग 11: डेविड वार्नर (कप्तान), टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), जेम्स विंस, शान मसूद, ओमायर बिन यूसुफ, खुशदिल शाह, मोहम्मद नबी, अब्बास अफरीदी, हसन अली, मीर हमजा, फवाद अली.

यहां पर आप एक क्लिक पर कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान के बीच मैच का लाइव स्कोरकार्ड देख सकतें हैं.

It's time to roll! ✊🏻

We're batting first against Multan Sultans - check out our playing XI for today's match! ⤵️#YehHaiKarachi | #KingsSquad | #KKvMS pic.twitter.com/HDdRtodLTF

— Karachi Kings (@KarachiKingsARY) May 1, 2025