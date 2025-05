Pakistan Super League 2025: पाकिस्तान सुपर लीग 2025 (Pakistan Super League) का 27वां मैच आज यानी आठ मई को कराची किंग्स बनाम पेशावर जाल्मी के बीच खेला जाएगा. ऑपरेशन 'सिंदूर' और भारतीय ड्रोन हमलों के बाद पाकिस्तान में डर का माहौल है. सुरक्षा चिंताओं के चलते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) पीएसएल के कुछ मैच टाल दिया है. बचे हुए मैचों को लाहौर से हटाकर कराची शिफ्ट कर दिया गया है. हालात को देखते हुए आगे के मुकाबलों पर भी असर पड़ सकता है.

The remaining matches of PSL have been shifted to Karachi. pic.twitter.com/bGEkp4VEr7

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) May 8, 2025