Indian National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team, Asia Cup 2025 Super Fours Match 2 Scorecard Update: एशिया कप 2025 का सुपर 4 मुकाबला शुरू हो गया हैं. सुपर फोर का दूसरा मुकाबला आज यानी 21 सितंबर को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला गया. इस मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को छह विकेट से हरा दिया हैं. इसके साथ ही टीम इंडिया ने सुपर 4 का आगाज जीत के साथ किया हैं. एशिया कप के इस सीजन में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को दूसरी बार धूल चटाई हैं. मैच के बाद टीम इंडिया ने पाकिस्तान के साथ हाथ नहीं मिलाया और पवेलियन की तरफ चले गए. इसका फोटो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा हैं. मैच के बाद, सूर्यकुमार यादव और उनके बल्लेबाजी साथी शिवम दुबे मैदान से बाहर चले गए और पाकिस्तान के क्रिकेटर भी उनसे हाथ मिलाने के लिए नहीं आए. इससे पहले, सूर्यकुमार यादव और पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस के समय हाथ मिलाने से परहेज किया था.

टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाने से किया इनकार

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)