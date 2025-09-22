Indian National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team, Asia Cup 2025 Super Fours Match 2 Scorecard Update: एशिया कप 2025 का सुपर 4 मुकाबला शुरू हो गया हैं. सुपर फोर का दूसरा मुकाबला 21 सितंबर को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला गया. इस मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को छह विकेट से हरा दिया हैं. इसके साथ ही टीम इंडिया ने सुपर 4 का आगाज जीत के साथ किया हैं. एशिया कप के इस सीजन में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को दूसरी बार धूल चटाई हैं. मैच के दौरान कुछ भारतीय फैंस ने बॉउंड्री पर फील्डिंग कर रहे पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ़ के सामने 'कोहली-कोहली' के नारे लगाए. इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा हैं.

हारिस रऊफ़ के सामने भारतीय फैंस ने लगाए विराट कोहली नारे

