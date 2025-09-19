Pakistan Women National Cricket Team vs South Africa Women National Cricket Team, 2nd ODI Match 2025 Scorecard Update: पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 2025 (ODI Series 2025) का दूसरा मुकाबला आज यानी 19 सितंबर को खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लाहौर (Lahore) के गद्दाफ़ी स्टेडियम (Gaddafi Stadium) में खेला गया. दूसरे वनडे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने पाकिस्तान को 25 रनों से हरा दिया. इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका की टीम ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली हैं. अब तीसरे मुकाबलों को जीतकर दक्षिण अफ्रीका की टीम सीरीज में पाकिस्तान को क्लीन स्वीप करना चाहेगी. जबकि, पाकिस्तान की टीम अब लाज बचाने के लिए मैदान में उतरेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद हैं. इस सीरीज में पाकिस्तान की कमान फातिमा सना (Fatima Sana) कर रहें हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई लौरा वोल्वार्ड्ट (Laura Wolvaardt) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Pakistan Women vs South Africa Women, 2nd ODI Match 2025 Scorecard: दूसरे वनडे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान को 25 रनों दी करारी शिकस्त, सीरीज में 2-0 से बनाई अजेय बढ़त; यहां देखें PAK W बनाम SA W मैच का स्कोरकार्ड

पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Pakistan Women National Cricket Team vs South Africa Women National Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान कप्तान फातिमा सना ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम का आगाज धमाकेदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 260 रन बोर्ड पर जड़ दिए. मैच के दौरान बारिश होने लगी, जिसकी वजह से यह मुकाबला 46 ओवरों का ही खेला गया.

पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम ने निर्धारित 46 ओवरों में तीन विकेट खोकर 292 रन बनाए. दक्षिण अफ्रीका की तरफ से सलामी बल्लेबाज तज़मीन ब्रिट्स ने सबसे ज्यादा नाबाद 171 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान तज़मीन ब्रिट्स ने 141 गेंदों पर 20 चौके और चार छक्के लगाए. तज़मीन ब्रिट्स के अलावा कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट ने 100 रन बनाए.

दूसरी तरफ, पाकिस्तान की टीम को डायना बेग ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. पाकिस्तान की ओर से डायना बेग ने सबसे ज्यादा दो विकेट अपने नाम किए. डायना बेग के अलावा किसी भी गेंदबाज को विकेट नसीब नहीं हुआ. पाकिस्तान की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 293 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज पांच रन के स्कोर पर टीम को पहला बड़ा झटका लगा. पाकिस्तान की पूरी टीम 44.4 ओवर में महज 287 रन बनाकर सिमट गई. पाकिस्तान की तरफ से सिदरा अमीन ने सबसे ज्यादा 122 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान सिदरा अमीन ने 110 गेंदों पर 13 चौके लगाए. सिदरा अमीन के अलावा नतालिया परवेज़ ने 73 रन बटोरे.

वहीं, दक्षिण अफ्रीका की टीम को मैरिज़ेन कप्प ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. दक्षिण अफ्रीका की ओर से नादिन डी क्लर्क ने सबसे ज्यादा तीन विकेट अपने नाम किए. नादिन डी क्लर्क के अलावा मैरिज़ेन कप्प और क्लो ट्रायॉन ने दो-दो विकेट चटकाए. दोनों टीमों के बीच सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला सोमवार यानी 22 सितंबर को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 4 बजे से खेला जाएगा.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी: 292/3, 46 ओवर (तज़मिन ब्रिट्स नाबाद 171 रन, लौरा वोल्वार्ड्ट 100 रन, नादिन डी क्लार्क 0 रन, एनेरी डर्कसन 3 रन और क्लो ट्रायॉन नाबाद 1 रन.)

पाकिस्तान की गेंदबाजी: (डायना बेग 2 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

पाकिस्तान की बल्लेबाजी: 287/10, 44.4 ओवर (मुनीबा अली 1 रन, ओमैमा सोहेल 43 रन, सिदरा अमीन 122 रन, आलिया रियाज़ 18 रन, नतालिया परवेज़ 73 रन, फातिमा सना 5 रन, सिदरा नवाज़ 2 रन, रमीन शमीम 12 रन, डायना बेग 0 रन, नाशरा संधू 1 रन और सादिया इकबाल नाबाद 0 रन.)

दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी: (मैरिज़ेन कप्प 2 विकेट, मसाबाता क्लास 1 विकेट, नोंडुमिसो शांगसे 1 विकेट, क्लो ट्रायॉन 2 विकेट और नादिन डी क्लर्क 3 विकेट).

नोट: पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.

