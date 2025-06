South Africa National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, ICC WTC Final Match 2025 Day 3 Live Scorecard Update: वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 (World Test Championship 2025) का फाइनल मुकाबला दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 11 जून से तक खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लंदन (London) के लॉर्ड्स (Lord's) में खेला जा रहा हैं. आज फाइनल मुकाबले का तीसरा दिन हैं. मैच पूरी तरह रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है. फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की कमान पैट कमिंस (Pat Cummins) के हाथों में हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई टेम्बा बावुमा (Temba Bavuma) कर रहे हैं. दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 65 ओवर में 207 रन बनाकर सिमट गई. दक्षिण अफ्रीका की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 282 रनों की जरूरत हैं. लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम के सलामी बल्लेबाज एडेन मार्कराम ने 69 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया हैं. दक्षिण अफ्रीका की टीम का स्कोर 120/2.

एडेन मार्कराम ने जड़ा शानदार शतक, दक्षिण अफ्रीका के पास इतिहास रचने का सुनहरा मौका:

Aiden Markram brings up a brilliant half-century! 💯🔥 Composed, classy, and clutch — a phenomenal knock on the biggest stage.#WTCFinal #WozaNawe #ProteasWTCFinal pic.twitter.com/BBjq6dMMkk

— Proteas Men (@ProteasMenCSA) June 13, 2025