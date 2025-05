यूट्यूबर और ट्रैवल व्लॉगर विशाल शर्मा ने आरोप लगाया है कि हेमकुंट एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 14609) में पानी, कॉफी और नूडल्स जैसी बुनियादी चीजों के लिए अधिक पैसे वसूलने पर चिंता जताने के बाद पैंट्री स्टाफ ने उन पर हमला किया. थर्ड एसी में यात्रा कर रहे शर्मा ने प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें दावा किया गया कि रेलवे ऐप के माध्यम से शिकायत दर्ज कराने के बाद उन्हें "मारने" का प्रयास किया गया, जिसने इस मुद्दे को स्वीकार किया. कथित तौर पर स्थिति तब बढ़ गई जब पैंट्री स्टाफ रात में वापस आया, उसे जबरन उसकी बर्थ से खींच लिया और कथित तौर पर पीटा. वीडियो में शर्टलेस और खून से लथपथ शर्मा यात्री सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं. वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए, IRCTC ने कहा, "सर, इसे आवश्यक तत्काल कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारी तक पहुँचाया जा रहा है." यह भी पढ़ें: Viral Video: जयपुर रेलवे स्टेशन पर रेप की धमकी देने वाले शख्स की लड़की ने पुलिस के सामने की पिटाई, देखें वीडियो

This is The Passenger Security in 3rd AC of Indian Railway #shame || When I complained about overcharging in Train by Pantry , an attempt was made to kill me 😭😭

Train no.14609

PNR - 2434633402@RailMinIndia @IRCTCofficial @narendramodi @RailwayNorthern @AshwiniVaishnaw pic.twitter.com/VSNZlblHOQ

— Mr.Vishal (@Mrvishalsharma_) May 7, 2025