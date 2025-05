Viral Video: जयपुर रेलवे स्टेशन पर रेप की धमकी देने वाले शख्स की लड़की ने पुलिस के सामने की पिटाई, देखें वीडियो

जयपुर (राजस्थान), 6 मई: जयपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रैफिक पुलिस के सामने एक युवती ने एक व्यक्ति की पिटाई कर दी. महिला ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. महिला ने वीडियो में आरोप लगाया कि वह व्यक्ति उसे रेप की धमकी दे रहा था और ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे वह फोन पर बात कर रहा हो. ऐसी खबरें हैं कि रेलवे स्टेशन पर पकड़े गए बदमाश के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी पुलिस की हिरासत में है. वायरल वीडियो में दिखाया गया है कि राजस्थान के जयपुर रेलवे स्टेशन से यात्रा कर रही एक महिला के साथ स्टेशन पर एक अन्य यात्री ने दुर्व्यवहार किया और कथित तौर पर बलात्कार की धमकी दी. महिला ने कथित तौर पर शोर मचाया जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस के एक कांस्टेबल ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया और उसे जमीन पर बैठा दिया और उससे घटना के बारे में पूछताछ की. यह भी पढ़ें: बीच सड़क पर गाली गलौज करने लगीं भोजपुरी एक्ट्रेस अंजना सिंह, होटल में रूम ना मिलने पर किया जमकर हंगामा, Video वायरल

वीडियो में महिला यह दावा करती हुई दिखाई दे रही है कि वह व्यक्ति ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे वह फोन पर बात कर रहा हो और कह रहा हो, "मैं तेरी.. मार दूंगा.." महिला ने बताया कि वह व्यक्ति अपने कान पर मोबाइल लगाकर करीब 5-10 मिनट तक लगातार यही बातें कहता रहा. महिला ने उस व्यक्ति के पास जाकर उससे अपना मोबाइल दिखाने को कहा. महिला को पता चला कि वह नाटक कर रहा था, जबकि उसने कोई कॉल नहीं की थी. वह रेलवे स्टेशन पर महिला को गाली दे रहा था और उसे बलात्कार की धमकी दे रहा था. महिला ने बताया कि जब वह यह क्रूर कृत्य कर रहा था, तब एक पुलिस अधिकारी पास में खड़ा था. पुलिस अधिकारी ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया और वीडियो में उससे मामले के संबंध में पूछताछ करते हुए दिखाई दे रहा है.

A woman was harassed by a man outside Jaipur Railway Station with a satisfying ending pic.twitter.com/hJyDYHILcM

— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) May 5, 2025