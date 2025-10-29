विशाखापत्तनम में हाल ही में हुई भारी बारिश के चलते रिहायशी इलाकों में सांपों के मिलने की घटनाएं बढ़ गई हैं. रिहायशी इलाके में सांप मिलने का एक और मामला सामने आया है. अरिलोवा क्रांति नगर क्षेत्र में एक घर के पास नाले के किनारे 12 फुट लंबा अजगर दिखाई देने से स्थानीय लोग दंग रह गए. निवासियों ने तुरंत सांप पकड़ने वाली टीम को सूचना दी. रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और सावधानीपूर्वक अजगर को सुरक्षित पकड़ लिया. बाद में उसे सुरक्षित पास के जंगल में छोड़ दिया गया. अजगर के इस रेस्क्यू और रिलीज़ का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है. यह घटना इस बात की ओर इशारा करती है कि कैसे भारी बारिश के कारण सांप अपने प्राकृतिक आवासों से निकलकर मानव बस्तियों में जा रहे हैं. यह भी पढ़ें: Viral Video: हरिद्वार में गंगा किनारे विशालकाय नागराज को देखकर लोगों में मची अफरा-तफरी, रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो हुआ वायरल

नाले में मिला विशाल अजगर

वन विभाग ने किया रेस्क्यू

