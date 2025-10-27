Viral Video: हरिद्वार में गंगा किनारे विशालकाय नागराज को देखकर लोगों में मची अफरा-तफरी, रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो हुआ वायरल

Viral Video: जरा सोचिए आप गंगा किनारे स्नान कर रहे हों और अचानक से आपके सामने एक विशालकाय सांप (Giant Snake) फन फैलाकर खड़ा हो जाए, तो ऐसे में क्या होगा? जी हां, ऐसे हालात में सांप को सामने देखकर किसी की भी सिट्टी-पिट्टी गुल हो सकती है. दरअसल, हरिद्वार (Haridwar) के चंडी घाट इलाके में कुछ ऐसा ही नजारा उस वक्त देखने को मिला, जब रविवार की सुबह लोग आम दिनों की तरह गंगा नदी में स्नान कर रहे थे, लेकिन कुछ ही देर में माहौल इतना बदल गया कि लोग घबराकर इधर-उधर भागने लगे. यहां पर लोगों की नजर अचानक से 13 से 15 फुट लंबा किंग कोबरा सांप पर पड़ी, जो गंगा किनारे मंडराता नजर आया. इतने विशालकाय नागराज को देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए और उनके बीच अफरा-तफरी मच गई.
बताया जा रहा है कि सांप को देखते ही वहां मौजूद श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के बीच हड़कंप मच गया और कुछ तो इस नजारे को अपने कैमरे में कैद करने लगे, वहीं वहां मौजूद लोगों में से किसी ने वन विभाग को सूचना दी. सूचना मिलते ही वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और सांप को रेस्क्यू करना शुरु कर दिया. यह भी पढ़ें: Viral Video: सड़क पर फन फैलाकर बैठा था किंग कोबरा, तभी नेवले ने आकर कर दिया अटैक, फिर जो हुआ…
गंगा किनारे किंग कोबरा को देखकर मचा हड़कंप
काफी मशक्कत के बाद आखिरकार रेस्क्यू टीम नागराज को रेस्क्यू करने में कामयाब रही. टीम ने बताया कि यह किंग कोबरा प्रजाति का बेहद दुर्लभ सांप है, जो आमतौर पर जंगलों के अंदर पाया जाता है. रेस्क्यू करने के बाद किंग कोबरा को झोले में डालकर उसे सुरक्षित जंगल में वापस छोड़ दिया गया. नागराज को देखने के बाद कई श्रद्धालुओं ने कहा कि यह शिवजी का प्रतीक नागराज है और इसे देखना सौभाग्य की बात है.