Viral Video: सड़क पर फन फैलाकर बैठा था किंग कोबरा, तभी नेवले ने आकर कर दिया अटैक, फिर जो हुआ…

सांप और नेवले का आमना-सामना (Photo Credits: Instagram)

Viral Video: सोशल मीडिया (Social Media) पर आए दिन सांपों (Snakes) से जुड़े कई रोमांचक वीडियो देखने को मिलते रहते हैं. इस बात से तो हर कोई वाकिफ है कि सांप और नेवला (Mongoose) एक-दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं. जब भी दोनों का आमना-सामना होता है तो अक्सर नेवला सांप पर भारी पड़ता है. इस बीच सोशल मीडिया पर एक हैरान करने वाला वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें राजस्थान (Rajasthan) के पीपलखूंट गांव में सड़क पर किंग कोबरा (King Cobra) फन फैलाकर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, तभी अचानक से एक नेवला दौड़ते हए सांप के पास आता है और उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल जो होता है, उसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे.

इस वीडियो को Instagram पर @d.charpota.51 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- पीपलखूंट नाल में… शेयर किए जाने के बाद से अब तक इस वीडियो को 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने देखा है और ढाई लाख से ज्यादा लोगों ने इसे लाइक किया है. यह भी पढ़ें: Viral Video: सांप को अपने मुंह में दबाए नजर आया विशालकाय किंग कोबरा, नजारा देखकर हो जाएंगे हैरान

किंग कोबरा सांप और नेवले का हुआ आमना सामना

View this post on Instagram A post shared by Dinesh Chandar (@d.charpota.51)

वीडियो पर लोग जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं भी जाहिर कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है- नाग देवता की रक्षा करने वाले सबको मेरा प्रणाम. वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा है- आप सबको नानू साई जी हर मुसीबत से बचाएं. वहीं कई लोगों का कहना है कि शायद ये नाग देवता लोगों को किसी आने वाले खतरे से बचाने आए थे.

दरअसल, राजस्थान में गोगा जी महाराज को नागों का देवता माना जाता है, इसलिए यहां लोग नागों की पूजा भी करते हैं. वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क पर बैठे नागराज को देखकर नेवला उस पर झपट्टा मारने की कोशिश करता है, तभी आसपास खड़े लोग तुरंत हरकत में आ जाते हैं. कोई पत्थर उठाता है, कोई आवाज लगाकर नेवले को भगाने की कोशिश करता है, तभी नेवला वहां से भाग जाता है और लोग राहत की सांस लेते हैं.