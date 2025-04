Indigo Airlines: नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 (T2) से उड़ने वाली सभी उड़ानें 15 अप्रैल, 2025 से टर्मिनल 1 (T1) पर स्थानांतरित कर दी जाएंगी.बताया जा रहा है की एयरपोर्ट के रनवे को दुरुस्त किया जा रहा है और T2 को अपग्रेड किया जा रहा है. इस दौरान टर्मिनल 2 बंद रहेगा. इसको लेकर इंडिगो ने भी अपनी फ्लाइट्स को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया है. बताया जा रहा है की ये काम चार से छह महीने तक चल सकता है. इंडिगो ने घोषणा की है कि 15 अप्रैल 2025 से टर्मिनल 2 पर आने और वहां से प्रस्थान करने वाली सभी उड़ानें टर्मिनल 1 और 3 से संचालित होंगी. इस परिवर्तन के कार्यान्वयन के साथ, इंडिगो अब नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 और टर्मिनल 3 से संचालित होगी.ये भी पढ़े:इंडिगो पर इनकम टैक्स ने लगाई 944 करोड़ रुपये की पेनल्टी, एयरलाइन ने कहा-आदेश को कानूनी रूप से देंगे चुनौती

इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की फ्लाइट्स अब टर्मिनल एक से भरेगी उड़ान

IndiGo has announced that effective 15 April 2025, all its flights arriving to and departing from Terminal 2 will operate to/from Terminal 1. With the implementation of this change, IndiGo will now operate from Terminal 1 and Terminal 3 of Indira Gandhi International Airport, New… pic.twitter.com/TDeULUHhVO

— ANI (@ANI) April 14, 2025