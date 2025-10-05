FIR against MLA Raja Singh: हैदराबाद के गोशामहल (Goshamahal Seat, Hyderabad) से विधायक राजा सिंह एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं. उन पर एक जनसभा के दौरान पैगंबर मोहम्मद (Prophet Muhammad) पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप लगा है. शिकायत के बाद, पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि सभा के दौरान उनकी टिप्पणी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद मुस्लिम संगठनों (Muslim Organizations) ने नाराजगी जताई और कार्रवाई की मांग की.

पुलिस (Hyderabad Police) अधिकारियों का कहना है कि जांच जारी है और सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब राजा सिंह अपने बयानों के लिए सुर्खियों में आए हों. इससे पहले भी उन पर विवादित बयान देने का आरोप लग चुका है.

विधायक राजा सिंह के खिलाफ आपत्तिजनक बयान पर FIR दर्ज

