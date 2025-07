तेलंगाना के निजामाबाद में एक दुखद हिट-एंड-रन घटना में 1 जुलाई को सड़क पर खेल रहे 4 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई, जिसे एक काले रंग की एसयूवी ने कुचल दिया. सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि बच्चा सड़क से कुछ लेने के लिए नीचे झुका था, तभी एसयूवी अचानक मुड़ गई और बच्चे को कुचल दिया. आस-पास खड़े लोग हैरान होकर मदद के लिए दौड़े और बच्चे को वाहन के नीचे से निकाला, लेकिन हैरानी की बात यह है कि चालक ने मदद किए बिना ही गाड़ी को तेजी से भगा दिया. यह भी पढ़ें: Accident Caught on Camera: हैदराबाद के डंडीगल में टूटी सड़क पर मां के ओवरटेक करने के प्रयास के बाद ट्रक ने बच्चे को कुचला, वीडियो आया सामने

It is extremely tragic that a four-year-old child died in this accident that occurred in #Nizamabad yesterday.#Accident #Telangana pic.twitter.com/33HtYAPVds

— Siraj Noorani (@sirajnoorani) July 1, 2025