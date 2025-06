हैदराबाद के पास डुंडीगल में एक दुखद घटना में एक छह वर्षीय स्कूली बच्चे की मौत हो गई, जब एक टिपर ट्रक ने उसे कुचल दिया, जो एक भयानक सड़क दुर्घटना के दौरान कैमरे में कैद हो गई. अभिमांशु रेड्डी नामक यह लड़का अपनी मां के साथ स्कूटर पर पीछे बैठा था, जब वह व्यस्त सड़क पर ट्रक को ओवरटेक करने का प्रयास कर रही थी. महिला ने संतुलन खो दिया, और दोनों गिर गए. लड़का ट्रक के पहियों के नीचे बुरी तरह कुचल गया, जबकि मां बच गई. कक्षा 1 का छात्र बौरामपेट में गीतांजलि स्कूल जा रहा था. चौंकाने वाले सीसीटीवी फुटेज में बिना हेलमेट वाली मां को खतरनाक तरीके से ट्रक के करीब से गाड़ी चलाते हुए दिखाया गया है. दिल दहला देने वाले दृश्य तब से वायरल हो रहे हैं, जिससे आक्रोश और सड़क सुरक्षा संबंधी चिंताएं पैदा हो रही हैं. यह भी पढ़ें: Uttarakhand: केदारनाथ यात्रा में बारिश बनी बाधा, रुद्रप्रयाग में आवाजाही ठप, अलकनंदा में रेस्क्यू जारी

Heart breaking incident, six-year-old boy (studying 1st class ) was killed after a tipper ran over him in Dudigal of Hyderabad. death on the spot ... He was was on his way to school with his mother on a scooter, as part of their daily routin... and this incident happened pic.twitter.com/Ox32AGbuLg

— Dr Srinubabu Gedela (@DrSrinubabu) June 27, 2025