सूत्रों के अनुसार, एलन मस्क की स्टारलिंक को भारत में सैटकॉम सेवाओं के लिए लाइसेंस मिल गया है. स्टारलिंक दूरसंचार विभाग (DoT) से लाइसेंस प्राप्त करने वाली तीसरी कंपनी है. DoT के सूत्रों ने पुष्टि की है कि स्टारलिंक को वास्तव में लाइसेंस मिल गया है और कहा कि उन्हें इसके लिए आवेदन करने के 15-20 दिनों में परीक्षण स्पेक्ट्रम प्रदान किया जाएगा. यह घोषणा संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा जियो और वनवेब के साथ भारत के तीसरे लाइसेंस प्राप्त सैटेलाइट इंटरनेट प्रदाता के रूप में स्टारलिंक के प्रवेश की पुष्टि के एक दिन बाद की गई है. "और इसके बाद, सरकार स्पेक्ट्रम प्रदान करेगी. इसके बाद देश में सैटेलाइट टेलीकॉम सेवाएँ तेज़ गति से पूरी तरह से चालू हो जाएंगी. मुझे यकीन है कि भारत में ग्राहक आधार में काफ़ी वृद्धि होगी," सिंधिया ने कहा, "स्टारलिंक की सैटेलाइट कनेक्टिविटी टेलीकॉम गुलदस्ते में एक नए फूल की तरह है." यह भी पढ़ें: Maharashtra Cabinet Decision: कुर्ला में मदर डेयरी की जमीन धारावी प्रोजेक्ट को मिलेगी, कैबिनेट की बैठक में लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय

#JustIn | Department of Telecommunications (DoT) issues license to Elon Musk's #Starlink for SatComm ops in India.

Alert🚩: DOT yet to approve TRAI recommendations for Sat Comm spectrum

TRAI has recommended administrative allocation of spectrum for SatComm players

TRAI has… pic.twitter.com/AZVgQa6ydQ

