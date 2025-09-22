Kolkata Fatafat Result Today, September 22, 2025: कोलकाता में खेले जाने वाले लोकप्रिय लॉटरी खेल कोलकाता फटाफट (Kolkata FF) का रिजल्ट आज, 22 सितंबर, 2025 को दिनभर जारी किया जाएगा. यह खेल कोलकाता तक ही सीमित है और इसमें प्रतिदिन हजारों प्रतिभागी भाग लेते हैं. आज का रिजल्ट कुल 8 राउंड (Satta Matka Result) में घोषित किया जाएगा. पहला राउंड सुबह 10:03 बजे और आखिरी, यानी 8वां राउंड रात 8:33 बजे जारी किया जाएगा. नए परिणाम हर 90 मिनट में घोषित किए जाते हैं. खिलाड़ी कोलकाता एफएफ परिणाम चार्ट ऑनलाइन देख सकते हैं. खिलाड़ी आज का कोलकाता फटाफट रिजल्ट या रिजल्ट चार्ट kolkataff.tv और kolkataf f.in जैसी आधिकारिक वेबसाइट्स पर देख सकते हैं. यहां हर बाजी के विजेता नंबर अपडेट किए जाते हैं.

इस खेल को रणनीति और भाग्य का मिश्रण माना जाता है. हालांकि, इसमें वित्तीय जोखिम भी शामिल है, इसलिए खिलाड़ियों को ज़िम्मेदारी से खेलना चाहिए और कानूनी नियमों का पालन करना चाहिए.

ये भी पढें: Satta Matka: सट्टा मटका की आदत पड़ेगी भारी, जानें नुकसान और इससे बचने के उपाय

डिस्क्लेमर: लेटेस्टली लॉटरी खेलने का समर्थन या प्रोत्साहन नहीं करता है. सावधान रहें क्यों कि बहुत ज्यादा लॉटरी खेलना लत बन सकता है और इसमें वित्तीय जोखिम शामिल है.

कोलकाता फटाफट लॉटरी रिजल्ट, 23 जनवरी 2025:

Kolkata FF Bazi No. 10:28 AM 11:58 AM 01:28 PM 02:58 PM 04:28 PM 05:58 PM 07:28 PM 08:28 PM Kolkata FF No. 230 Kolkata FF 5

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)