Kolkata Fatafat Result Today, October 27, 2025: कोलकाता में सबसे चर्चित कोलकाता फटाफट (कोलकाता एफएफ) का मॉनिंग रिजल्ट जारी कर दिया गया है. पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में खेले जाने वाला यह लॉटरी गेम सट्टा मटका (Satta Matka) स्टाइल में होता है, जिसमें दिनभर कई राउंड यानी "बाजी" खेले जाते हैं. आज, 27 अक्टूबर 2025 को भी आठ राउंड में नतीजे घोषित किए जा रहे हैं. हर राउंड करीब 90 मिनट के अंतराल पर होता है, जो सुबह 10 बजे से शुरू होकर रात 8:33 बजे तक चलता है. प्रतिभागी kolkataff.com या kolkataff.in पर जाकर Kolkata FF Live Result Chart देख सकते हैं.

हर राउंड में खिलाड़ियों के पास अपनी किस्मत आजमाने का नया मौका होता है. यह लॉटरी कोलकाता और आस-पास के इलाकों में काफी लोकप्रिय है, जहां हजारों लोग रोजाना अपनी किस्मत आजमाते हैं.

ये भी पढें: Satta Matka: सट्टा मटका की आदत पड़ेगी भारी, जानें नुकसान और इससे बचने के उपाय

कोलकाता फटाफट लॉटरी रिजल्ट

Kolkata FF Bazi No. 10:28 AM 11:58 AM 01:28 PM 02:58 PM 04:28 PM 05:58 PM 07:28 PM 08:28 PM Kolkata FF No. 239 Kolkata FF 4

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)