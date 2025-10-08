Kolkata Fatafat Result Today, October 8, 2025: कोलकाता फटाफट (Kolkata FF) लॉटरी के 8 अक्टूबर, 2025 के नतीजे आज दिनभर जारी किए जाएंगे. दो राउंड के परिणाम घोषित भी कर दिए गए हैं. जिन लोगों ने टिकट खरीदे हैं, वे kolkataff.com और kolkataff.in पर कोलकाता फटाफट परिणाम चार्ट लाइव देख सकते हैं. कोलकाता फटाफट लॉटरी में सुबह 10 बजे से शुरू होकर हर 90 मिनट में आठ राउंड या "बाजी" होती हैं. यह लॉटरी बहुत लोकप्रिय है, जिसमें रोजाना हज़ारों लोग भाग लेते है. हालांकि, विशेषज्ञ और अधिकारी जुआ और सट्टेबाजी से बचने की सलाह देते हैं क्योंकि इससे आर्थिक और मानसिक नुकसान हो सकता है.

लॉटरी (Satta Matka) में जीतने की संभावना तो होती है, लेकिन इसमें शामिल नुकसान और जोखिमों को समझना भी जरूरी है. सभी खिलाड़ियों को जिम्मेदारी से खेलने की सलाह दी जाती है.

कोलकाता फटाफट लॉटरी रिजल्ट

Kolkata FF Bazi No. 10:28 AM 11:58 AM 01:28 PM 02:58 PM 04:28 PM 05:58 PM 07:28 PM 08:28 PM Kolkata FF No. 128 Kolkata FF 1

