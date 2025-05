Kannada Language Controversy: सोशल मीडिया X पर एक कन्नड़ भाषिक शख्स ने बेंगलुरु में नेशनल लॉ स्कूलपरिसर के पास नगरभावी ब्रांच के बाहर अपने एटीएम में कन्नड़ भाषा की सुविधा नहीं देने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की आलोचना की. इस बात से नाराज शख्स ने पोस्ट में नाराजगी जताते हुए कहा कि 'अपनी भाषा चुनें' कहने पर केवल हिंदी और अंग्रेजी भाषा ही आती है, स्थानीय भाषा कन्नड़ का तो कोई नामोनिशान ही नहीं है. शख्स ने अपनी पोस्ट में इस स्थिति को विडंबना बताया और लिखा कि कन्नड़-बहुल इलाके में स्थानीय भाषा को नजरअंदाज़ करना न सिर्फ वक्त की बर्बादी है, बल्कि यह सांस्कृतिक असंवेदनशीलता भी है.भाषा चयन के विकल्प में कन्नड़ नहीं होना बेहद अपमानजनक है। यह कर्नाटक के लोगों के साथ अन्याय है.नेटिज़न्स ने भी इसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रियां दी है. बहुत से लोगों ने कन्नड़ को एटीएम में शामिल न करने को स्थानीय संस्कृति का अनादर बताया. एक यूज़र ने लिखा,'कन्नड़ में सेवाएं न होना ये दिखाता है कि बैंकों के लिए हमारी भाषा की कोई अहमियत नहीं है.तो वहीं कुछ लोगों ने इसे 'अनावश्यक मुद्दा' करार दिया और कहा कि सेवा का उद्देश्य अहम है, भाषा नहीं कोई मुद्दा नहीं है. ये भी पढ़े:बेंगलुरु से पुणे शिफ्ट हो रही है कंपनी; भाषा विवाद से डरे स्टाफ ने मांगा बदलाव, फाउंडर बोले- ‘अब कोई और शिकार न बने’

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ट्वीट

You could have just said English and Hindi but you have to use an a derogatory word, “alien” before it. Your fight is for Kannada language or it is to insult other languages?

— Indianguts (@Indianguts) May 24, 2025