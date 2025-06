इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध जैसे हालात के बीच ईरान में भारतीय दूतावास ने एक एडवाइजरी जारी की है और भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक गतिविधियों से बचने को कहा है. एक्स पर एक पोस्ट में ईरान में भारतीय दूतावास ने कहा, "ईरान में मौजूदा स्थिति को देखते हुए, ईरान में सभी भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों से अनुरोध है कि वे सतर्क रहें और सभी अनावश्यक गतिविधियों से बचें." भारतीय दूतावास ने भारतीयों से दूतावास के सोशल मीडिया अकाउंट को फॉलो करने और स्थानीय अधिकारियों द्वारा बताए गए सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने को भी कहा है." यह इजरायली सेना द्वारा ईरान में परमाणु स्थलों और वैज्ञानिकों पर हमला करने के बाद आया है, जिसमें तेहरान के कुछ हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गई हैं. यह भी पढ़ें: Iran Israel Tension: ईरान के साथ तनाव के बीच मध्य पूर्व से अमेरिकी लोगों की वापसी, राष्ट्रपति ट्रंप कहा- क्योंकि यह खतरनाक हो सकता है

⚠️ADVISORY

In view of the current situation in Iran, all Indian nationals & persons of Indian origin in Iran are requested to remain vigilant, avoid all unnecessary movements, follow the Embassy’s Social Media accounts & observe safety protocols as advised by local authorities.

— India in Iran (@India_in_Iran) June 13, 2025