रतलाम, मध्य प्रदेश, 14 नवंबर: रतलाम जिले के रावटी थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, जिसमें दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे (Delhi-Mumbai Expressway) पर एक कार खाई में गिर गई और इसमें सवार पांच लोगों की मौत हो गई. यह घटना एक्सप्रेसवे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली से मुंबई की ओर जा रही कार माही नदी के पुल के पास अनियंत्रित होकर एक धातु अवरोधक को तोड़ते हुए खाई में गिर गई. रतलाम पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि वाहन की तेज़ रफ्तार इस हादसे का संभावित कारण हो सकती है. यह भी पढ़ें: ठाणे MACT का बड़ा फैसला, ST बस एक्सीडेंट में 100% विकलांग हुई महिला को MSRTC से 55 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार कार खाई में गिरी, 5 की दर्दनाक मौत

