मध्य प्रदेश के भोपाल में 10 मार्च को कांग्रेस के एक प्रदर्शन में मंच गिरने से अफरा-तफरी मच गई, जिसमें कई कार्यकर्ता घायल हो गए. यह घटना प्रदर्शन के दौरान हुई, जिसके बाद लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, हालांकि उनकी हालत अभी स्पष्ट नहीं है. समाचार एजेंसी आईएएनएस द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में मंच के ढहने के बाद मची अफरा-तफरी को कैद किया गया है. अधिकारियों ने अभी तक मंच गिरने के कारण के बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. स्थिति के विकसित होने पर आगे के विवरण की प्रतीक्षा की जा रही है. यह भी पढ़ें: Fire In Firecracker Shop: झारखंड के गढ़वा में दुखद हादसा, पटाखे की दुकान में आग लगने से 3 बच्चे समेत 5 लोगों की मौत (Watch Video)

Bhopal, Madhya Pradesh: During a protest by Congress, the stage collapsed, injuring several workers. The injured were admitted to a nearby hospital pic.twitter.com/jphwnhIqOM

