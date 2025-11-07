मध्य प्रदेश के खंडवा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां गुरुवार, 6 नवंबर को तेज़ रफ्तार कार ने एक मोटरसाइकिल को ज़ोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. यह पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल फुटेज में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति अपनी बाइक चला रहा था और दाहिनी ओर मुड़ने ही वाला था, तभी पीछे से आ रही एक तेज़ रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार हवा में उछल गया. कार टक्कर के बाद लगभग 100 मीटर तक बाइक को घसीटती रही. हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग मौके पर दौड़कर घायल व्यक्ति की मदद की. यह भी पढ़ें: Rajasthan Road Accident: अलवर के लक्ष्मणगढ़ के पास दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा; एक की मौत, तीन घायल

मध्य प्रदेश के खंडवा में भीषण सड़क दुर्घटना

