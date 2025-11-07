Rajasthan Road Accident: अलवर के लक्ष्मणगढ़ के पास दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा; एक की मौत, तीन घायल

Representational Image | ANI

अलवर, 7 नवंबर : राजस्थान (Rajasthan) के अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ के निकट दिल्ली-मुंबई सुपर एक्सप्रेसवे (Delhi-Mumbai Super Expressway) पर गुरुवार देर रात करीब ढाई बजे एक भीषण सड़क हादसा (Road Accident) हुआ, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य घायल हो गए. सड़क हादसा चैनल नंबर 122 के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार में दौड़ रही एक स्कॉर्पियो कार का बैलेंस बिगड़ने से वह 5 से 10 बार पलट गई. हादसे में कार सवार चार युवकों में से एक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.

मृतक की पहचान राजगढ़ क्षेत्र के धमरेड निवासी कप्तान सिंह (उम्र अज्ञात) के रूप में हुई है. पुलिस ने शव को लक्ष्मणगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) की मोर्चरी में रखवाया है. घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद अलवर जिला अस्पताल से जयपुर के सवाई मानसिंह (एसएमएस) अस्पताल रेफर कर दिया गया है. पुलिस के अनुसार, हादसा अलवर के राजगढ़ निवासी जितेंद्र पुत्र पप्पूराम जाटा (उम्र अज्ञात, वार्ड नंबर 6) की हाल ही में खरीदी गई नई महिंद्रा स्कॉर्पियो से जुड़ा है. जितेंद्र ने कुछ दिन पहले ही यह लग्जरी एसयूवी खरीदी थी और उसे मॉडिफाई कराने के लिए दिल्ली ले गए थे. दिल्ली से राजगढ़ लौटते समय रात के सन्नाटे में स्कॉर्पियो चैनल नंबर 122 के पास पहुंची, तभी अचानक तेज धमाके के साथ कार का संतुलन बिगड़ गया. यह भी पढ़ें : Delhi Traffic Advisory: दिल्ली में वंदे मातरम के 150वें वर्ष समारोह के कारण यातायात सलाह: पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार हवा में उछलती हुई कई बार पलटी मारती चली गई और सड़क किनारे जाकर रुक गई. हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए. कार में सवार अन्य सदस्यों में धर्मेंद्र पुत्र पप्पूराम जाटा (26 वर्ष), राकेश पुत्र जगदीश (21 वर्ष) और डेनी पुत्र पप्पूराम (30 वर्ष), सभी राजगढ़ निवासी, शामिल थे. ये सभी युवक दिल्ली से लौट रहे थे और जितेंद्र ही कार चला रहा था. शुरुआती जांच में पुलिस ने हादसे का कारण कार की अधिक रफ्तार और अचानक ब्रेक लगने से बैलेंस बिगड़ना बताया है. इस मामले में फोरेंसिक जांच के बाद ही हादसे के कारणों का पता चलेगा.