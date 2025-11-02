Satna Arson Case: मध्य प्रदेश के सतना जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां दो आरोपियों ने एक किराना दुकान में सिर्फ इसलिए आग लगा दी, क्योंकि दुकानदार ने उन्हें मुफ्त नाश्ता और डिस्पोजेबल देने से इनकार कर दिया था. घटना कोठी थाना (Kothi Police Station) क्षेत्र के दीदोंध गांव की है. आरोपियों की पहचान बच्चा त्रिवेदी और कृष्णा त्रिवेदी के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि उन्होंने पहले दुकानदार से झगड़ा किया और फिर दुकान पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी. आग इतनी भीषण थी कि दुकान पूरी तरह जलकर राख हो गई.

गंभीर रूप से झुलसे दुकानदार को स्थानीय लोगों ने बचाया. उसे सतना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है. पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास और आगजनी का मामला दर्ज किया है. दोनों फरार हैं और उनकी तलाश जारी है.

सतना के कोठी थाना क्षेत्र के ग्राम दिदौंध में एक सनसनी वारदात ने सभी को हिला दिया आदतन अपराधी बच्चा त्रिवेदी और कृष्णा त्रिवेदी ने गांव के प्रियंका जनरलस्टोर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी जिससे पूरी दुकान जलकर खाक हो गई इस घटना में दुकानदार रामप्रकाश कुशवाहा भी गंभीर रूप से झुलस गए। pic.twitter.com/8j7OF80xNk — Vivek Kumar Chaudhari (@vivekbagha2003) November 2, 2025

