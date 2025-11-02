Satna Arson Case: मध्य प्रदेश के सतना जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां दो आरोपियों ने एक किराना दुकान में सिर्फ इसलिए आग लगा दी, क्योंकि दुकानदार ने उन्हें मुफ्त नाश्ता और डिस्पोजेबल देने से इनकार कर दिया था. घटना कोठी थाना (Kothi Police Station) क्षेत्र के दीदोंध गांव की है. आरोपियों की पहचान बच्चा त्रिवेदी और कृष्णा त्रिवेदी के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि उन्होंने पहले दुकानदार से झगड़ा किया और फिर दुकान पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी. आग इतनी भीषण थी कि दुकान पूरी तरह जलकर राख हो गई.

गंभीर रूप से झुलसे दुकानदार को स्थानीय लोगों ने बचाया. उसे सतना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है. पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास और आगजनी का मामला दर्ज किया है. दोनों फरार हैं और उनकी तलाश जारी है.

ये भी पढें: MP Shocker: बच्चे की मौत के बाद पोस्टमार्टम के लिए खटिया पर हॉस्पिटल ले जाना पड़ा शव, सतना जिले का सिस्टम की पोल खोलता वीडियो आया सामने; VIDEO

मुफ़्त में नाश्ता देने से मना किया, 2 लोगों ने किराना दुकान में आग लगा दी

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)