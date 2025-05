कैपीबारा को बार-बार धक्का मार कर पानी में धकेलने की कोशिश करती दिखी बकरी, Viral Video में देखें आखिर में क्या हुआ?

Capybara and Goat Viral Video: कैपीबारा (Capybara) एक शांत और सामाजिक जलीय जीव होता है, जिसे आमतौर पर पानी के आसपास देखा जाता है. ये शर्मीले किस्म के प्राणी होते हैं और झीलों व नदियों के किनारे समूहों में रहते हैं. दिन के समय ये जीव किनारों पर छिपकर आराम करते हैं और सुबह व शाम को भोजन करते हैं. ये शाकाहारी होते हैं और खेती वाले क्षेत्रों में खरबूजे, अनाज और स्क्वैश खाकर अपना पेट भरते हैं. वहीं अगर बकरी (Goat) की बात की जाए तो यह घास चरने वाला एक जानवर है जो पानी में जाने से बचता है. ऐसे में जरा सोचिए अगर बकरी और कैपीबारा का आमना-सामना हो जाए तो क्या होगा? दरअसल, सोशल मीडिया (Social Media) पर एक दिलचस्प वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें एक बकरी कैपीबारा को बार-बार धक्का मारकर उसे पानी में धकेलने की कोशिश करती है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाती है.

इस मजेदार वीडियो को @ShouldHaveAnima नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- कैपीबारा और बकरी. शेयर किए जाने के बाद से अब तक इस वीडियो को 380.1k व्यूज मिल चुके हैं और लोग इस पर अपने-अपने रिएक्शन भी दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है- वे अपना स्वयं का कार्टून शो पाने के हकदार हैं, जबकि दूसरे यूजर ने लिखा है- कैपीबारा मुझे बहुत हंसाते हैं, अन्य जानवरों के साथ हमेशा शांतिपूर्ण रहते हैं चाहे कुछ भी हो.

कैपीबारा को पानी में धकेलने की कोशिश करती बकरी

Capybara and the goat 😂 pic.twitter.com/DWqz0ty66c

