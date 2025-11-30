शेरनी को सामने देखकर हाथी की हालत हुई खराब, फिर दोनों के बीच देखने को मिली अनोखी मुठभेड़ (Watch Viral Video)

शेरनी को देख हुई हाथी की हालत खराब (Photo Credits: YouTube)

Viral Video: जगंल के राजा शेर (Lion) की तरह ही शेरनी (Lioness) को भी जंगल की रानी माना जाता है, जो अपने खूंखार मिजाज और शिकार करने के खतरनाक अंदाज के लिए जानी जाती है. जंगल के शिकारी जानवरों के सामने अगर कोई कमजोर जानवर आ जाए तो आमतौर पर उसका बच पाना मुश्किल होता है, लेकिन हर बार जीत शिकारी जानवर की ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है. कई बार शिकार भी शिकारी पर भारी पड़ जाता है. इस बीच सोशल मीडिया (Social Media) पर एक हैरान करने वाला वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें हाथी (Elephant) के सामने अचानक से शेरनी आ जाती है और उसे देखकर गजराज की हालत खराब हो जाती है. इसके कुछ ही पलों बाद दोनों के बीच अनोखी मुठभेड़ हो जाती है, जो काफी रोमांचक है.

इस वीडियो को लेटेस्ट साइटिंग्स नाम के चैनल पर अपलोड किया गया है और इसे अब तक एक करोड़ साठ लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक विशालकाय हाथी पानी पीने के लिए छोटे से तालाब के पास जाता है. तालाब के किनारे बने पुराने कुएं की दीवार के पास एक शेरनी पहले से घात लगाए बैठी दिखाई देती है. वो अपने शिकार का इंतजार कर रही होती है, तभी हाथी अपने भारी-भरकम कदमों से वहां पहुंचता है.

शेरनी को सामने देखकर हाथी की हालत हुई खराब

हाथी को अपने सामने देखकर शेरनी कुछ पलों के लिए असमंजस में पड़ जाती है, जबकि हाथी भी उसकी मौजूदगी को भांपते हुए घबरा जाता है. बावजूद इसके वो सतर्कता के साथ पानी पीने लगता है. हाथी घबराता जरूर है, लेकिन तभी शेरनी उसके सामने आती है और कुछ देर तक दोनों एक-दूसरे को देखते हैं, कोई किसी पर हमला नहीं करता है. कुछ क्षण बाद घबराहट में हाथी अपनी सूंड में भरे पानी से शेरनी पर बौछार करने लगता है, जिससे वो पूरी तरह भीग जाती है और पीछे मुड़कर वहां से भाग निकलती है.