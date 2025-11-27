Viral Video: वाराणसी रेलवे स्टेशन पर खराब एस्केलेटर पर चलने के संघर्ष करता दिखा दिव्यांग व्यक्ति, वीडियो हुआ वायरल
Viral Video: वाराणसी रेलवे स्टेशन (Varanasi Railway Station) पर एक परेशान करने वाला वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें एक दिव्यांग आदमी (Disabled Man) एक खराब एस्केलेटर (Non-functional Escalator) पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है. ऐसा कहा जा रहा है कि यह वीडियो वाराणसी रेलवे स्टेशन पर है. इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर काफी चिंता पैदा कर दी है. यह क्लिप बड़े रेलवे स्टेशनों पर दिव्यांग यात्रियों को होने वाली मुश्किलों को दिखाने के लिए वायरल हो गई है. अधिकारियों ने फिलहाल एस्केलेटर के काम न करने का कारण बिजली की दिक्कत बताया है.

वीडियो में, वह आदमी एक हाथ में छड़ी पकड़े हुए और दूसरे हाथ में भारी सामान का बैग बैलेंस किए हुए दिख रहा है. एस्केलेटर के काम न करने की वजह से, उसे खड़ी मेटल की सीढ़ियां हाथ से चढ़नी पड़ रही हैं. फुटेज में वह धीरे-धीरे और सावधानी से चल रहा है, और एक-एक कदम करके खुद को और अपने बैग को उठाने के लिए संघर्ष कर रहा है. कई ऑनलाइन दर्शकों ने फिसलने या बैलेंस खोने के खतरे की ओर इशारा किया, खासकर उसके कम चलने-फिरने और उसके ऊपर लगे वजन को देखते हुए.

हालांकि सही जगह की ऑफिशियली पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन वीडियो पर लिखे टेक्स्ट से पता चलता है कि इसे वाराणसी रेलवे स्टेशन पर फिल्माया गया था, इन विज़ुअल्स ने देश के सबसे बिज़ी रेलवे हब में से एक पर पैसेंजर सहायता सुविधाओं की हालत और लिफ्ट और एस्केलेटर जैसे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के मेंटेनेंस पर सवाल खड़े कर दिए हैं. यह भी पढ़ें: Viral Video: बिना टिकट यात्रा कर रहे यात्री को घसीटता और धक्का देता दिखा TTE, छिड़ी ऑनलाइन बहस

जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, रेल अधिकारियों ने इस पर जवाब दिया. DRM लखनऊ नॉर्दर्न रेलवे ने वीडियो पर जवाब देते हुए कहा कि उस समय बिजली गुल होने की वजह से ऐसा हुआ.

जवाब में लिखा था, "24-11-25 को सुबह 11:30 बजे से दोपहर 14:40 बजे तक बिजली सप्लाई में रुकावट आई. सप्लाई को तुरंत DG बैकअप पर शिफ्ट कर दिया गया. बिजली वापस आने के बाद एस्केलेटर को जरूरी सेफ्टी रीसेट करना होता है. सभी यूनिट को फिर से चालू करने में लगभग 8 मिनट लगे. सभी एस्केलेटर और लिफ्ट पूरी तरह से चालू हैं.

हालांकि जवाब से यह कन्फर्म नहीं हो पाया कि यात्रियों, खासकर स्पेशल एबिलिटी और भारी सामान वाले यात्रियों को गाइड करने के लिए कोई और ऑप्शन या कोई स्टाफ मेंबर या साइन मौजूद थे या नहीं. एक यूजर ने कमेंट किया- अगर पावर डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद है, तो एस्केलेटर से पहले बैरिकेड लगाएं और पावर कट के बारे में बताएं। रुके हुए एस्केलेटर पर चढ़ना खतरनाक है.

हालांकि यह कोई अकेली घटना नहीं है जब रेलवे स्टेशनों पर खराब और खराब मैनेजमेंट वाली हाई-एंड सुविधाओं की वजह से यात्रियों को परेशानी हो रही हो, लेकिन बिज़ी स्टेशनों पर जाने वाले यात्रियों को अक्सर रोज ऐसी खराबी का सामना करना पड़ता है.