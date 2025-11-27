Viral Video: बिना टिकट यात्रा कर रहे यात्री को घसीटता और धक्का देता दिखा TTE, छिड़ी ऑनलाइन बहस

बिना टिकट यात्री को घसीटता दिखा टीटीई (Photo Credits: Instagram)

Viral Video: एक वीडियो वायरल (Viral Video) हो गया है जिसमें एक ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर (Travelling Ticket Examiner) टीटीई (TTE) एक आदमी को भीड़ भरे रेलवे स्टेशन पर जबरदस्ती घसीटता और धमकाता हुआ दिख रहा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वह बिना वैलिड ट्रेन टिकट (Ticketless Passenger) के यात्रा कर रहा था. इससे रेलवे के बर्ताव, पैसेंजर के अधिकारों और नियमों को लागू करने की सीमाओं पर बड़े पैमाने पर चर्चा हो रही है.

यह क्लिप, जिसे इंस्टाग्राम पर lafdavlog यूजर ने शेयर किया है, उसमें रेलवे स्टाफ और पैसेंजर के बीच तनावपूर्ण टकराव दिखाया गया है. फुटेज में, एक पुरुष TTE उस आदमी का कॉलर पकड़ता हुआ दिख रहा है, जब वह भागने की कोशिश कर रहा था. पैसेंजर के खुद को छुड़ाने की बार-बार कोशिश करने के बावजूद, TTE उसे प्लेटफॉर्म एरिया से घसीटता और धक्का देता रहता है. उसके साथ मौजूद एक महिला TTE उस आदमी का बैग पकड़े हुए दिख रही है, जबकि पुरुष ऑफिसर उसे धमकाता हुआ दिख रहा है.

इंस्टाग्राम पोस्ट का कैप्शन था- बिना सही ट्रेन टिकट के यात्रा करना एक जुर्म है, जुर्म नहीं. नियमों के हिसाब से नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना लगाया जा सकता है, लेकिन इस तरह के नियम तोड़ने के लिए किसी पर हमला या बेइज्जती नहीं होनी चाहिए. कैप्शन और विज़ुअल्स पर ऑनलाइन तीखी प्रतिक्रियाएं आईं, जिससे देखने वालों में इस बात पर मतभेद हो गया कि क्या TTE की हरकतें सही थीं.

कई यूजर्स ने रेलवे स्टाफ की बुराई की और इस घटना को बेवजह ताकत का इस्तेमाल बताया। एक कमेंट करने वाले ने लिख है- बहुत बढ़िया कैप्शन… इस आदमी को सस्पेंड कर देना चाहिए।” एक और ने रेलवे टिकटिंग अथॉरिटी को टैग करते हुए लिखा, “@irctc.official मुझे उम्मीद है कि उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा. यह भी पढ़ें: VIDEO: यात्रियों के साथ धोखाधड़ी! मिनरल वाटर के नाम पर नल का पानी यात्रियों को बेच रहा है युवक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन का वीडियो आया सामने

बिना टिकट यात्रा कर रहे यात्री को घसीटता दिखा टीटीई

View this post on Instagram A post shared by lafdavlog (@lafdavlog)

हालांकि, कई दूसरे लोगों ने TTE का बचाव करते हुए कहा कि ऑफिसर अक्सर बिना सहयोग करने वाले और गुस्सैल बिना टिकट वाले यात्रियों से निपटते हैं। एक यूज़र ने कमेंट किया, “क्या होगा अगर डिफॉल्टर सहयोग नहीं कर रहा है और फाइन भरने के बजाय भागने की कोशिश करता है? तब TC को ऐसा करना होगा. एक और ने लिखा- हमारे देश में लोगों को कानूनी ज़िंदगी जीने के लिए इस सख्ती की जरूरत है.

इस वीडियो ने फ्रंटलाइन रेलवे स्टाफ के सामने आने वाली मुश्किलों पर भी बहस छेड़ दी है, जो रेगुलर तौर पर किराया चोरी, भीड़ के मिसमैनेजमेंट और पैसेंजर के झगड़े संभालते हैं. कई यूजर्स ने कहा कि वीडियो में दिख रहा बर्ताव भले ही बुरा लग रहा हो, लेकिन TTE को अक्सर बिना टिकट वाले यात्रियों के बार-बार विरोध का सामना करना पड़ता है.

अभी तक, इस बात की कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है कि यह घटना कब और कहां हुई. रेलवे अधिकारियों ने क्लिप में दिख रहे TTE के खिलाफ संभावित डिसिप्लिनरी एक्शन के बारे में कोई बयान जारी नहीं किया है. अधिकारियों ने यह भी वेरिफाई नहीं किया है कि इसमें शामिल पैसेंजर पर कोई फाइन या आगे के नतीजे हुए या नहीं.