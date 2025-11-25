VIDEO: यात्रियों के साथ धोखाधड़ी! मिनरल वाटर के नाम पर नल का पानी यात्रियों को बेच रहा है युवक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन का वीडियो आया सामने

Cheating in the name of mineral water (Credit-@news24tvchannel)

Pandit Deendayal Upadhyay Junction News: ट्रेनों (Trains) में रोजाना हजारों की तादाद में लोग यात्रा करते है और कई बार मजबूरी के कारण लोग भूख लगने पर ट्रेनों में मिलनेवाले खाने पीने की वस्तुओं का भी इस्तेमाल कर लेते है. लेकिन अब सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो सामने आया है. जिसको देखने के बाद आप ट्रेनों में मिलनेवाली पानी की बोतलों को भी खरीदने से पहले के बार सोचेंगे. एक वीडियो सामने आया है. जहांपर एक युवक रेलवे स्टेशन पर लगे नल से बोतल में पानी भरता है और इसके बाद इसे ट्रेन में बेचने के लिए निकल जाता है.

ये वीडियो उत्तर प्रदेश के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन (Pandit Deendayal Upadhyay Junction) का बताया जा रहा है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @news24tvchannel नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Video: ट्रेन में फर्जी TT बनकर चेक कर रहा था टिकट, पकड़े जाने पर लोगों ने जमकर पीटा

बोतल में भरा नल का पानी

UP : पब्लिक नल से भरकर बेची जा रही है रेल नीर की बोतलें ◆ वीडियो पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन का बताया जा रहा है #Railways | Rail Neer | Indian Railways pic.twitter.com/np0APJkFG3 — News24 (@news24tvchannel) November 25, 2025

गंदे टैंक से पानी भरकर बन रही 'फर्जी पैकेज्ड वाटर'

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक स्टेशन परिसर में लगे एक बेहद गंदे और उपेक्षित टैंक से खाली मिनरल वाटर (Mineral Water) की बोतलें भर रहा है. बोतलों पर रेल नीर का लेबल लगा होने के कारण यात्री उन्हें असली पैकेज्ड पानी समझकर खरीद लेते हैं. इस धोखाधड़ी से यात्रियों की सेहत सीधा खतरे में पड़ सकती है.

स्टेशन प्रबंधन पर सवाल

वीडियो (Video) सामने आने के बाद आम जनता में भारी नाराज़गी देखी जा रही है. लोग सोशल मीडिया पर रेलवे प्रशासन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. यात्रियों का कहना है कि स्टेशन पर इस तरह की गतिविधि सुरक्षा और स्वच्छता मानकों की पूरी तरह धज्जियां उड़ाती है.फर्जी पैकेज्ड वाटर बेचने की इस घटना को देख विशेषज्ञों और आम यात्रियों ने चिंता जताई है. गंदे टैंक से भरा पानी पीने पर संक्रमण, पेट की बीमारियां और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं. लोगों ने इस मामले की तत्काल जांच, आरोपी की पहचान और कार्रवाई की मांग की है.