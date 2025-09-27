World Heart Day 2025: कब है विश्व हृदय दिवस? इस वर्ष क्या है इस दिवस की थीम? जानें इसका अर्थ एवं महत्व!

आज विश्व भर में मृत्यु का सबसे बड़ा कारण हृदय संबंधी रोग बताया जा रहा है. विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2023 में लगभग 19.2 मिलियन लोगों की मृत्यु हृदय रोग के कारण हुई. ये मौतें दिल के दौरे (heart attack) और स्ट्रोक के कारण हुईं. इस मुद्दे को अति गंभीरता से लेते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हर वर्ष 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाने की घोषणा की, जिसका उद्देश्य लोगों को धूम्रपान छोड़ने, स्वस्थ एवं संतुलित आहार का सेवन करने, नियमित व्यायाम करने और तनाव कम करने के लिए प्रोत्साहित करना है. विश्व हृदय दिवस को प्रभावशाली बनाने और सही दिशा-दशा में कार्य करने के उद्देश्य से हर वर्ष एक थीम की घोषणा की जाती है. इस वर्ष की थीम है ‘एक भी धड़कन न चूकें’ (Don't Miss a Beat). विश्व हृदय दिवस (29 सितंबर 2025, सोमवार) के अवसर पर आइये जानते हैं इस थीम के उद्देश्य और इसके महत्व आदि के बारे में.

विश्व हृदय दिवस थीम

इस वर्ष विश्व हृदय दिवस 2025 की आधिकारिक थीम चुनी गई है, वह है 'एक भी धड़कन न चूकें' (Don't Miss a Beat) है. यह थीम हृदय रोग के तहत समय से पहले होने वाली मौतों के कारणों पर प्रकाश डालते हुए लोगों से हृदय संबंधी चेतावनी संकेतों को नजरअंदाज न करने, स्वस्थ आदतें अपनाने और समय पर चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह करती है.

विश्व हृदय दिवस 2025 की थीम का महत्व

इस वर्ष विश्व हृदय दिवस के लिए चुनी गई थीम के महत्व को निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है.

वैश्विक प्रभाव: इस अभियान का उद्देश्य हृदय स्वास्थ्य में सुधार और दुनिया भर में जीवन रक्षक देखभाल तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करके हर धड़कन को महत्वपूर्ण बनाना है.

जागरूकता बढ़ाना: यह थीम हृदय रोग से संबंधित जोखिमों और लक्षणों के बारे में जागरूक करती है, और नियमित स्वास्थ्य जांच व स्वस्थ आदतों को प्राथमिकता देने का आग्रह करती है,

व्यापक अभियान: यह थीम ‘कार्यवाही के लिए हृदय का उपयोग करें’ के बड़े अभियान का हिस्सा है, जो वैश्विक सहयोग, व्यक्तिगत जिम्मेदारी और वकालत को बढ़ावा देता है.

व्यक्तिगत कार्रवाई: इस वर्ष की थीम हर व्यक्ति को अपने हृदय की सेहत के प्रति सक्रिय रहने, स्वस्थ एवं संतुलित जीवनशैली अपनाने और नियमित जांच कराने के लिए प्रोत्साहित करती है.

शुरुआती उपचार: ‘एक भी धड़कन न चूकें’ का यह संदेश हृदय रोग से जुड़े चेतावनी वाले संकेतों को नजरअंदाज न करने और समय रहते चिकित्सक से सुझाव और इलाज कराने के महत्व पर ज़ोर देता है.