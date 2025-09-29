World Heart Day Quotes: विश्व हृदय दिवस पर ये हिंदी कोट्स शेयर कर अपनों को करें हार्ट के प्रति जागरूक

वर्ल्ड हार्ट डे

World Heart Day Quotes: हर साल विश्व हृदय दिवस (World Heart Day) 29 सितंबर को मनाया जाता है. यह एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय अवसर है. इस दिन का उद्देश्य हार्ट से जुड़े रोगों और उनसे जुड़ी समस्याओं के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है. इस दिन दुनियाभर में विभिन्न जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रोग्राम, और स्वास्थ्य गतिविधियों का आयोजन किया जाता है. इन कार्यक्रमों का उद्देश्य हार्ट रोग, उसके लक्षणों, जोखिमों और उनसे बचाव के लिए जानकारी देना है. ताकि समय रहते ही बीमारी की पहचान की जा सके. साथ ही, यह दिन लोगों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने, जैसे संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और स्ट्रेस मैनेज के लिए प्रेरित करता है, जिससे हार्ट से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण संभव हो सके. यह भी पढ़ें: World Tourism Day 2025: डिजिटल युग में पर्यटन! जानें कैसे एक ‘क्लिक’ में कर सकते हैं देश-दुनिया की सैर!

हृदय मानव शरीर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है, जिसकी कार्यक्षमता में कमी जीवन के लिए खतरनाक साबित हो सकती है. दुर्भाग्यवश, हृदय स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की कमी और अस्वस्थ जीवनशैली के चलते, हृदय रोग (Cardiovascular Disease - CVD) आज दुनिया भर में मृत्यु दर के प्रमुख कारणों में से एक बन चुका है. वर्तमान में हर वर्ष लगभग 1.7 करोड़ लोग हृदय संबंधी बीमारियों के कारण अपनी जान गंवाते हैं, जो कि वैश्विक मृत्यु दर का लगभग 31% है. इनमें से करीब 85% मौतें हृदयघात (Heart Attack), स्ट्रोक (Stroke) और कोरोनरी हृदय रोग (Coronary Heart Disease) जैसी स्थितियों के कारण होती हैं. विश्व हृदय दिवस का उद्देश्य लोगों को हृदय स्वास्थ्य के महत्व के प्रति जागरूक करना और निवारक उपायों को अपनाने के लिए प्रेरित करना है.

यह दिन न केवल स्वास्थ्य संगठनों और सरकारों को एक साझा मंच पर लाता है, बल्कि समाज के हर वर्ग को सक्रिय रूप से हृदय रोगों की रोकथाम के लिए प्रयास करने का अवसर भी प्रदान करता है.

1. हृदय से ही जीवन में स्पंदन है.

अपने दिल की सेहत का ख्याल रखें

वर्ल्ड हार्ट डे की शुभकामनाएं!

2. स्वस्थ जीवनशैली अपनाएं और हृदय को सुरक्षित रखें

विश्व हृदय दिवस की बधाई!

3. "दिल को स्वस्थ रखने के लिए आज से सही आदतें अपनाएं

वर्ल्ड हार्ट डे मुबारक!"

4. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और दिल की सेहत का ध्यान रखें

हैप्पी वर्ल्ड हार्ट डे

5. हृदय स्वास्थ्य से ही जीवन में खुशियां आती हैं.

स्वस्थ रहें! हैप्पी वर्ल्ड हार्ट डे!"

6. स्वस्थ दिल, स्वस्थ शरीर

वर्ल्ड हार्ट डे की शुभकामनाएं!

वर्ल्ड हार्ट डे 2025

इस साल, विश्व हृदय दिवस का थीम है, "Don’t Miss a Beat." यह समय पर याद दिलाता है कि हर धड़कन मायने रखती है, और लोगों से हृदय स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने, जांच में देरी न करने और शुरुआती चेतावनी संकेतों पर ध्यान देने का आग्रह करता है. एक मज़बूत दिल स्वस्थ दैनिक आदतों पर आधारित होता है. जीवनशैली में छोटे-छोटे, लगातार बदलाव हृदय रोगों के जोखिम को काफ़ी कम कर सकते हैं और पूरे स्वास्थ्य में सुधार ला सकते हैं.