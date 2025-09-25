World Tourism Day 2025: डिजिटल युग में पर्यटन! जानें कैसे एक ‘क्लिक’ में कर सकते हैं देश-दुनिया की सैर!

प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस (World Tourism Day) मनाया जाता है. यह दिवस वस्तुतः पर्यटन के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक मूल्यों को उजागर करने का महत्वपूर्ण अवसर होता है. पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल युग में पर्यटन में एक अभूतपूर्व क्रांति आई है, जो दर्शाता है कि नये-नये तकनीकों ने हमारी यात्रा की, योजना बनाने और अपने अनुभवों को दुनिया भर में साझा करने के तौर-तरीकों को कैसे पूरी तरह बदल दिया है. विश्व पर्यटन दिवस (27 सितंबर 2025) के अवसर पर आइये बात करते हैं, कुछ रोचक और हैरान करने वाली तथ्यों की, जो किसी भी पर्यटक के लिए बहुत लाभकारी और महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, और आपकी यात्रा को सुगम और सहज बना सकती है.

विश्व पर्यटन दिवस और तकनीकी क्रांति

21वीं सदी में तकनीकी क्रांति ने जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव लाया है. पर्यटन इससे अछूता नहीं रहा. एक समय था, जब घुमक्कड़ी की योजना बनाते समय रेलवे टाइम टेबल, गाइड बुक्स, नक्शे और टूर ऑपरेटर्स पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन आज, एक स्मार्टफोन की मदद से आप दुनिया के किसी भी कोने में सारी सहूलियतों के साथ यात्रा कर सकते हैं. डिजिटल युग ने निश्चित रूप से पर्यटन को सरल, सुलभ और रोमांचक बनाया है. अब न दूरी बाधा है, ना आवास, ना घूमने के लिए वाहन. मोबाइल में सजी ये दुनिया हमें अनंत संभावनाओं की सैर पर ले जाती है. यह भी पढ़ें : Lalita Panchami Vrat 2025: कौन हैं देवी ललिता? जानें ललिता देवी का दिव्य स्वरूप, महत्व, शुभ-मुहूर्त और पूजा-विधि इत्यादि!

‘स्मार्टफोन’ यानी दुनिया आपकी जेब में

आज मोबाइल फोन ही हमारा नक्शा, गाइड, ट्रैवल एजेंट, होटल बुकिंग ऐप, कैमरा, यहां तक कि पैसे की लेनदेन का माध्यम बन गया है. यह सारे काम बस एक क्लिक में हो जाते हैं. उदाहरणार्थ

* ऑनलाइन ब्लॉग, यूट्यूब वीडियोज़ एवं रील्स से जगह के बारे में पहले ही जाना-समझा जा सकता है.

* अपने स्मार्टफोन से आप फ्लाइट, ट्रेन एवं कैब आदि बुक कर सकते हैं.

* होटल, होम-स्टे या रिसॉर्ट की समीक्षा देखकर अपनी इच्छा एवं सुविधानुसार इनकी घर बैठे बुकिंग कर सकते हैं.

* स्मार्ट फोन में गूगल मैप से रास्ता ढूंढ़ सकते हैं.

* ट्रांसलेटर ऐप से स्थानीय भाषा समझ सकते हैं.

डिजिटल प्लेटफॉर्म से पर्यटन हुआ और आसान

आपकी यात्रा को सहज और सरल बनाने के लिए आपके स्मार्टफोन पर बहुत सारे नये प्लेटफार्म उपलब्ध हैं, जिसमें MakeMyTrip, Yatra, Booking.com, Airbn प्रमुख हैं. ये प्लेटफार्म आपकी यात्रा, आवागमन के साधन को ना केवल सुलभ बल्कि तमाम तरह के छूट देकर आपकी यात्रा को काफी किफायती बनाते हैं. इसके साथ ही Google Maps, Zomato, Trip Advisor जैसे ऐप्स स्थानीय स्थल, भोजन और रिव्यू से अवगत कराते हैं. Travel vlogs और reels आज पर्यटन का नया चेहरा बना है. कहीं भी निकलने से पूर्व ये रील अथवा व्लॉग आपको घर बैठे वहां की स्थिति, घूमने लायक लोकेशन, वहां की दशा-दिशा और वहां मिलने वाली सुविधाओं अथवा संभावित असुविधाओं की जानकारी दे सकते हैं.

डिजिटल टूरिज्मः करियर के नए रास्ते

इस डिजिटल युग में बहुत से लोग केवल यात्रा नहीं करते, बल्कि उसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर साझा भी करते हैं. इस माध्यम ने करियर के तमाम नये रास्ते खोल दिये हैं. मसलन ट्रैवल ब्लॉगिंग, यूट्यूब ब्लॉगिंग, डिजिटल मार्केटिंग इन ट्रैवल, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी ऑपरेटर एवं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इत्यादि. आज सैकड़ों पर्यटन प्रेमी अपने शौक और अनुभव की रील बनाकर विभिन्न माध्यमों में अपलोड कर इसका लाभ उठाते हैं. रील बनाने के लिए स्वयं देश दुनिया का भ्रमण करते हैं और आपसे अपना अनुभव शेयर कर आपकी यात्रा को सहज और सुविधाजनक बनाते हैं.