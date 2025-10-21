Bhai Dooj 2025 Gift Ideas: स्मार्ट वॉच से लेकर एयर पॉड्स, इस भाईदूज पर अपने भाई को दें ये 5 उपहार

भाईदूज गिफ्ट आइडियाज (Photo: File Image)

Bhai Dooj 2025 Gift Ideas: भाई दूज (Bhai Dooj) या भैया दूज (Bhaiya Dooj), यम द्वितीया (Yama Dwitiya), भ्रातृ द्वितीया (Bhratri Dwitiya) भाऊबीज, भाई टीका और भाई फोंटा के नाम से जाना जाता है. यह दीपावली के दो दिन बाद, शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है. यह भाई-बहन के प्रेम और सुरक्षा के व्रत का पर्व है. यह त्योहार रक्षा बंधन की तरह ही है, जिसमें बहनें अपने भाइयों की कलाई में रक्षा सूत्र बांधती हैं, आरती उतारती हैं और लंबी उम्र की कामना करती हैं.भाई बहन एक दूसरे को इस दिन उपहार देकर पैम्पर करते हैं. कई बार बहनें भी अपने भाइयों को उपहार देती हैं. भाई दूज हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है. भाई दूज इस साल 23 अक्टूबर को मनाया जा रहा है. भाई दूज 2025 से पहले, हम आपके लिए अपने भाइयों को देने के लिए कुछ खास उपहारों की सूची लेकर आए हैं. यह भी पढ़ें: Bhai Dooj Mehndi: भाईदूज पर अपने हाथों में रचाएं ये स्पेशल भाई के नाम की मेहंदी, देखें वीडियो

यह एक सदियों पुरानी परंपरा है और इस दिन को अलग-अलग परंपराओं और रीति-रिवाजों के साथ मनाया जाता है. अगर आप इस बार अपने भाई को कोई उपहार देने की योजना बना रहे हैं, तो हमारे पास उनके लिए उपहारों की एक सूची है. इन उपहारों से आप उन्हें ज़रूर सरप्राइज़ देंगे. भाई दूज पर हम आपके लिए दिवाली पर अपने भाई-बहनों को देने के लिए कुछ उपहार लेकर आए हैं.

1. कॉफ़ी मग

अगर आपके भाई को कॉफ़ी पसंद है, तो आप उसे एक कस्टमाइज्ड कॉफ़ी मग गिफ्ट कर खुश कर सकते हैं. आप उसे उसके फेवरेट कलर के अनुसार कॉफ़ी मग दे सकते हैं. यह उसके लिए यादगार होगा.

2. परफ्यूम

अपने भाई के लिए एक अच्छा परफ्यूम खरीदें और आपको यह गिफ्ट याद रहेगा. अगर आपको उसका पसंदीदा ब्रांड पता है, तो आपका काम आसान हो जाएगा.

3. कैश वाउचर

और अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि आपके भाई को क्या चाहिए, तो उसे कैश वाउचर दें. वो इससे अपनी पसंद की चीज खरीद पाएगा.

4. स्मार्ट वॉच

एक स्मार्ट वॉच जो कभी खराब नहीं होगी. वह इसे लंबे समय तक संजोकर रखेगा. इस भाई दूज पर उसे एक स्मार्टवॉच देकर सरप्राइज दें जिसका वह लंबे समय से इंतज़ार कर रहा था.

5. गिफ्ट कार्ड

उसके पसंदीदा ब्रांड का गिफ्ट कार्ड उसे सरप्राइज कर देगा. अगर आपको चुनने में दिक्कत हो रही है, तो गिफ्ट कार्ड अपना काम कर देगा.

ये तो कुछ गिफ्ट आइडियाज़ हैं जो आप अपने भाई-बहन के लिए ले सकते हैं, लेकिन यह मत भूलिए कि चॉकलेट, फूल और ग्रीटिंग कार्ड ऐसी चीज़ें हैं जो आप उन्हें हमेशा दे सकते हैं. हमारी ओर से आपको भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएँ!