'गौतम गंभीर की दादागिरी टीम इंडिया को ले डूबी'... विराट कोहली के भाई का फूटा गुस्सा, मैनेजमेंट को लताड़ा

भारतीय क्रिकेट टीम का हाल इन दिनों बेहाल है. टेस्ट क्रिकेट में टीम का प्रदर्शन लगातार गिरता जा रहा है. पहले न्यूजीलैंड ने भारत आकर 3-0 से सूपड़ा साफ किया और अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी टीम इंडिया अपनी ही जमीन पर जूझती नजर आ रही है. लगातार मिल रही हार के बाद हेड कोच गौतम गंभीर हर किसी के निशाने पर हैं. फैंस से लेकर पूर्व क्रिकेटर्स तक उनकी आलोचना कर रहे हैं. इस बीच, पूर्व कप्तान विराट कोहली के बड़े भाई विकास कोहली ने भी गौतम गंभीर पर तीखा हमला बोला है और टीम की इस हालत के लिए 'दादागिरी' को जिम्मेदार बताया है.

घर में शेर से हुए ढेर

कभी अपने घर में अजेय मानी जाने वाली टीम इंडिया अब जीत के लिए तरस रही है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता टेस्ट ढाई दिन में गंवाने के बाद गुवाहाटी में भी टीम की हालत खराब रही. एक साल के अंदर घर में दूसरी सीरीज हारने की कगार पर खड़ी टीम को देखकर विकास कोहली अपना गुस्सा नहीं रोक पाए. उन्होंने सोशल मीडिया पर टीम मैनेजमेंट और कोच के फैसलों की जमकर क्लास लगाई.

'दादागिरी' और बेवजह के बदलाव

विकास कोहली ने एक पोस्ट में लिखा कि एक समय था जब हम विदेशों में जाकर जीतने के लिए खेलते थे, लेकिन आज नौबत ये आ गई है कि भारत में ही टेस्ट मैच बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है. उन्होंने सीधे तौर पर लिखा, "यही होता है जब आप बेवजह की दादागिरी दिखाते हैं और उन चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं जो पहले से सही चल रही थीं." हालांकि, बाद में उन्होंने यह पोस्ट डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक उनका गुस्सा वायरल हो चुका था.

अजीबोगरीब प्रयोगों पर उठाए सवाल

विकास कोहली ने टीम के सिलेक्शन और बैटिंग ऑर्डर के साथ हो रहे प्रयोगों पर भी सवाल उठाए. उन्होंने तंज कसते हुए टीम इंडिया की नई 'रणनीति' समझाई- "सीनियर खिलाड़ियों को बाहर करो, जमे हुए बल्लेबाजों की जगह गेंदबाजों को नंबर 3 पर बैटिंग कराओ और जबरदस्ती ऑलराउंडर्स भरो."

उन्होंने इसकी तुलना साउथ अफ्रीका की रणनीति से की, जो स्पेशलिस्ट बैट्समैन और स्पेशलिस्ट बॉलर के साथ मैदान में उतरती है. विकास का कहना है कि वे टीम इंडिया को जीतते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन इस खराब हालत का जिम्मेदार कौन है, यह सवाल पूछा जाना चाहिए.