Akshaya Navami 2025 Date: आंवला नवमी कब है? जानें भगवान विष्णु से जुड़े इस उत्सव का शुभ मुहूर्त, नवमी तिथि और महत्व

अक्षय नवमी 2025 (Photo Credits: File Image)

Akshaya Navami 2025 Date: अक्षय नवमी (Akshaya Navami), जिसे आंवला नवमी (Amla Navami) भी कहा जाता है, भगवान विष्णु (Bhagwan Vishnu) को समर्पित एक शुभ हिंदू त्योहार है जो पूरे भारत में बहुत श्रद्धा के साथ मनाया जाता है. यह दिन कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के नौवें दिन यानी नवमी को पड़ता है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार अक्टूबर-नवंबर में आता है. अक्षय नवमी, जिसे आंवला नवमी भी कहते हैं, हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक महीने में शुक्ल नवमी के दिन मनाई जाती है. इस साल, अक्षय नवमी 2025 शुक्रवार, 31 अक्टूबर 2025 को है.

‘अक्षय’ शब्द का मतलब है ‘हमेशा रहने वाला’ या ‘कभी खत्म न होने वाला’, जो हमेशा रहने वाली खुशहाली, अच्छे भाग्य और आध्यात्मिक विकास का प्रतीक है. इस आर्टिकल में आइए अक्षय नवमी 2025 की तारीख, समय और इस सालाना इवेंट के महत्व के बारे में और जानें.

आंवला नवमी या अक्षय नवमी 2025 की तारीख

अक्षय नवमी 2025 शुक्रवार, 31 अक्टूबर को है.

अक्षय नवमी या आंवला नवमी 2025 का समय

अक्षय नवमी का महत्व

अक्षय नवमी का भगवान विष्णु के भक्तों के लिए बहुत महत्व है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन पूजा-पाठ करने वाले भक्तों को भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी अनंत सुख और धन का आशीर्वाद देते हैं. जैसा कि नाम अक्षय से पता चलता है, इस दिन किए गए किसी भी दान या भक्ति के काम का फल कभी कम नहीं होता और यह व्यक्ति को न केवल इस जीवन में बल्कि अगले जन्मों में भी फायदा पहुंचाता है.

उत्सव

इस शुभ दिन पर, भक्त आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं, इसे पवित्र और भगवान विष्णु का रूप मानते हैं. बहुत से लोग आंवले के पेड़ के नीचे पूजा करते हैं, ब्राह्मणों को खाना खिलाते हैं और गरीबों को दान देते हैं, क्योंकि माना जाता है कि आज किए गए दान-पुण्य से हमेशा फायदा मिलता है.

हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार, अक्षय नवमी हिंदू धर्म में चार युगों में से पहले युग, सत्य युग की शुरुआत का प्रतीक है. यह देव उठानी एकादशी से दो दिन पहले मनाया जाता है. इसलिए, अक्षय नवमी के दिन को सत्य युगादि भी कहा जाता है और यह दान-पुण्य के कामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है.