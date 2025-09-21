The Great Khali: 7 फुट 1 इंच के द ग्रेट खली से भी लंबे मेरठ के 16 साल के Karan Singh, मुलाकात ने सोशल मीडिया पर मचाई धूम! VIDEO

द ग्रेट खली(Photo Credits: X/Twitter)

The Great Khali: द ग्रेट खली (असली नाम: दलीप सिंह राणा) और उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर के 16 साल के किशोर करण सिंह की अनोखी मुलाकात ने इन दोनों की सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. WWE के पूर्व सुपरस्टार खली, जो खुद 7 फुट 1 इंच लंबे हैं.

करण की ऊंचाई करीब 8 फुट 2 इंच

करण की ऊंचाई करीब 8 फुट 2 इंच बताई जा रही है, जो अभी भी बढ़ रही है. इस लंबाई के कारण खली भी उनके सामने छोटे नजर आ रहे हैं, और वीडियो में खली मजाकिया अंदाज में कहते नजर आते हैं, "जिंदगी में पहली बार मुझे किसी से बात करने के लिए ऊपर देखना पड़ा. वीडियो में खली और करण एक-दूसरे से हाथ मिला रहे हैं. खली अपनी CWE रेसलिंग अकैडमी (हरियाणा स्थित) में करण को लेकर आए थे, जहां उन्होंने उनकी तारीफ की और कहा, "ये बहुत लंबा बच्चा है। मैं इसे WWE सुपरस्टार बनाना चाहता हूं. मैं इसकी पूरी मदद करूंगा. यह भी पढ़े: Who is The Great Khali? जानिए दलीप सिंह राणा कैसे बने द ग्रेट खली? जिनके पास कभी जूते खरीदने को नहीं थे पैसे, नंगे पांव सिर्फ 5 रुपये के लिए करनी पड़ी मजदूरी, फिर बन गए WWE के सुपरस्टार

द ग्रेट खली- करण के बीच मुलाकात

द ग्रेट खली और मेरठ के 16 साल के करण सिंह की मुलाक़ात ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. खली ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें वो 8 फुट 2 इंच लंबे करण के साथ खड़े दिख रहे हैं. करण की लंबाई इतनी है कि उनके सामने 7 फुट 1 इंच लंबे खली भी छोटे नज़र आए. करण की उम्र सिर्फ… pic.twitter.com/XURW7bszD8 — ABP News (@ABPNews) September 21, 2025

करण सिंह कौन हैं?

करण सिंह मेरठ के रहने वाले हैं और बचपन से ही अपनी असाधारण ऊंचाई के लिए चर्चित रहे. 2017 में, मात्र 8 साल की उम्र में वे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया के सबसे लंबे बच्चे के रूप में दर्ज हुए थे.डॉक्टरों के मुताबिक, उनकी ग्रोथ हॉर्मोन से जुड़ी स्थिति के कारण हो रही है, लेकिन वे स्वस्थ हैं. करण लाइफस्टाइल कंटेंट क्रिएटर हैं और सोशल मीडिया पर अपनी ऊंचाई से जुड़े चैलेंजेस शेयर करते रहते हैं