Ganeshotsav Special Trains: पुणे से रत्नागिरी जानेवाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर! मध्य रेल चलाएगी 12 ट्रेनें, आसानी से मिलेगी टिकट, जाने डिटेल्स

Special trains from Pune to Konkan

पुणे, महाराष्ट्र: मुंबई (Mumbai) से हजारों की संख्या में कोंकण (Konkan) के रहनेवाले लोग अपने गांव कोंकण जाते है. इसी तरह से पुणे (Pune)के लोग भी कोंकण जाते है. जिसके कारण भीड़ को ध्यान में रखते हुए मध्य रेलवे के पुणे विभाग (Pune Division) ने 6 स्पेशल गाड़ियां (Special Trains) चलाने का निर्णय लिया है. पुणे-रत्नागिरी -पुणे (Pune-Ratnagiri-Pune) के बीच स्पेशल ट्रेनों की 12 फेरियां होनेवाली है. हर साल की तरह इस साल भी गणेशोत्सव (Ganeshotsav) में भक्तों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है इस निर्णय से कोंकण के लोगों का सफर आसान होगा. बताया जा रहा है की इन स्पेशल ट्रेनों की 12 फेरियां पुणे और रत्नागिरी के बीच होगी.

23, 26 और 30 अगस्त के साथ साथ 2, 6 और 9 सितंबर को ये स्पेशल ट्रेनें छोड़ी जाएगी. इस ट्रेन में रिजर्व्ड बोगी भी होगी.ये भी पढ़े:कोंकण रेलवे की सौगात, गणपति उत्सव से पहले महाराष्ट्र के कोलाड-वेरना के बीच शुरू हुई पहली Ro-Ro कार ट्रेन सेवा; konkanrailway.com पर बुकिंग सहित जानें अन्य डिटेल्स

गणेशोत्सव में पुणे शहर के ट्रैफिक में बदलाव

शहर में गणेशोत्सव (Ganeshotsav) के कारण काफी भीड़ है. बड़ी तादाद में लोग मूर्ति खरेदी के लिए बाहर निकल रहे है. जिसके कारण पुणे ट्रैफिक विभाग (Pune Traffic Department) ने आज और कल के दिन महत्वपूर्ण मार्गों में बदलाव किए है.

ये मार्ग रहेंगे बंद

शिवाजी रोड (Shivaji Road) गाडगिल पुतला चौक और गोटीराम भैया चौक के बीच सड़क वाहन चालकों के लिए बंद रहेगी. इसके लिए वैकल्पिक मार्ग (Alternative Route) गाडगिल पुतला चौक से संताजी घोरपड़े पथ, कुंभखेस चौक, शाहिर अनार शेख चौक होते हुए वाहन चालक जा सकते है.शिवाजीनगर से स्वारगेट जाने वालों को खंडोजी बाबा चौक और तिलक चौक से होते हुए जंगली महाराज रोड ले सकते है.झांसी रानी चौक खुड़े चौक डेंगले ब्रिज से जाने वाले वाहनों को महानगर पालिका के सामने से मंगला सिनेमा लेन कुंभारखेस रोड का उपयोग करना चाहिए.