Siliguri Bandh: पश्चिम बंगाल के माटीगाड़ा में हिन्दुओं पर हमले और गिरफ्तारी का विरोध, सिलीगुड़ी में VHP ने 24 घंटे का बुलाया बंद; देखें वीडियो

Siliguri Bandh: पश्चिम बंगाल के माटीगाड़ा में हिन्दुओं पर हमले और गिरफ्तारी के विरोध में सिलीगुड़ी में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने आज 24 घंटे का बंद बुलाया हैं. बंद से पहले विहिप के नॉर्थ बंगाल क्षेत्रीय अध्यक्ष लक्ष्मण बंसल ने कहा, "पश्चिम बंगाल में कई वर्षों से अराजकता व्याप्त है. हमारी हिंदू महिलाओं और बच्चों को मानसिक आघात पहुंचाया जा रहा है और उनके व्यवसायों पर हमले हो रहे हैं. उन्होंने आगे कहा, "मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हों.

सिलीगुड़ी बंद के बाद सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि बाजार और दुकानें पूरी तरह बंद हैं और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है. आम जनजीवन प्रभावित है और लोग घरों में ही रहना पसंद कर रहे हैं. प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है.

#WATCH | West Bengal | Spot visuals from Siliguri where the Vishwa Hindu Parishad (VHP) has called for a 24-hour strike to protest against the alleged attacks on Hindus and business establishments in the Matigara area, and the arrest of workers from Hindu organisations.

The… pic.twitter.com/hdekjOtwlq

— ANI (@ANI) June 2, 2025