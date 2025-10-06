सुप्रीम कोर्ट में बड़ा हंगामा: CJI पर जूता फेंकने की कोशिश, 'सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान' के नारे लगे

(Photo : X)

आज देश की सबसे बड़ी अदालत, यानी सुप्रीम कोर्ट में एक चौंकाने वाली घटना हुई. सुनवाई के दौरान एक वकील ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बी.आर. गवई की तरफ जूता उछालने की कोशिश की. इस हंगामे के तुरंत बाद पुलिस ने आरोपी वकील को हिरासत में ले लिया.

कोर्ट में क्या हुआ?

जानकारी के मुताबिक, सुनवाई चल रही थी तभी राकेश किशोर नाम का एक वकील अपनी डेस्क के पास गया, पैर से जूता निकाला और CJI की तरफ फेंकने की कोशिश की. हालांकि, कोर्ट में मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने फुर्ती दिखाते हुए उसे तुरंत पकड़ लिया और बाहर ले गए. जब उसे बाहर ले जाया जा रहा था, तो वह "सनातन का अपमान नहीं सहेंगे" जैसे नारे लगा रहा था.

CJI गवई बिल्कुल शांत रहे

इस पूरे हंगामे के दौरान सबसे खास बात यह रही कि चीफ जस्टिस गवई बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए. उन्होंने शांति बनाए रखी और कोर्ट की सुनवाई को जारी रखा. उन्होंने वहां मौजूद दूसरे वकीलों से कहा, "आप लोग इन सब पर ध्यान न दें. हमें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता. आप अपनी दलीलें जारी रखें."

वकील ने ऐसा क्यों किया?

अब सवाल यह उठता है कि आखिर वकील ने इतनी बड़ी हरकत क्यों की? शुरुआती तौर पर यह बात सामने आ रही है कि वकील, चीफ जस्टिस की किसी टिप्पणी से नाराज था. बताया जा रहा है कि CJI ने भगवान विष्णु से जुड़े किसी मामले की सुनवाई के दौरान कोई टिप्पणी की थी, जिसे वकील 'सनातन का अपमान' मान रहा था और इसी गुस्से में उसने यह कदम उठाया.

दूसरे वकीलों ने इस घटना की कड़ी निंदा की है. सुप्रीम कोर्ट बार के एक सदस्य ने कहा, "यह बहुत ही दुखद घटना है. कोर्ट के अंदर, और वह भी एक वकील द्वारा जज पर हमले की कोशिश करना बेहद शर्मनाक है. अगर यह सच है तो आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए."

फिलहाल, आरोपी वकील राकेश किशोर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और कोर्ट परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है.