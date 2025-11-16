Durgapur Bee Attack: दुर्गापुर में दिल दहला देने वाला हादसा! 62 वर्षीय बुजुर्ग को मधुमक्खियों ने मारा डंक, अस्पताल में तड़प-तड़प कर हुई मौत

Durgapur Bee Attack

Durgapur Bee Attack: पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां सोमवार को मधुमक्खियों के झुंड के हमले में बुरी तरह घायल हुए 62 वर्षीय पूर्व हेडमास्टर निर्मल दत्ता ने शुक्रवार को अस्पताल में दम तोड़ दिया. डॉक्टरों के मुताबिक उन पर करीब 890 बार डंक मारे गए थे. दत्ता शहर के जाने-माने RE मॉडल स्कूल के पूर्व प्रधानाचार्य थे और दुर्गापुर के सुकांतपल्ली इलाके में रहते थे.

अचानक टूट पड़ा मधुमक्खियों का झुंड

घटना उस वक्त हुई जब निर्मल दत्ता अपने डॉक्टर बेटे के साथ मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे. मेजर पार्क इलाके से गुजरते समय सबसे पहले एक मधुमक्खी ने उनके बेटे को डंक मारा. बेटे ने उन्हें रुकने के लिए कहा और जैसे ही दत्ता ने हेलमेट उतारा, आसपास मौजूद पूरा झुंड उन पर टूट पड़ा. मधुमक्खियों ने उनके चेहरे और शरीर पर लगातार डंक मारे जिससे वे सड़क पर गिर पड़े.

मदद मांगने पर भी कोई आगे नहीं आया

हमले के दौरान दत्ता का बेटा भी मधुमक्खियों का निशाना बना. अपनी जान बचाने के लिए वह वहां से भागा और आसपास के लोगों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई पास आने की हिम्मत नहीं जुटा सका. घटना बढ़ती देख पुलिस मौके पर पहुंची. जवानों ने खुद को कंबल से ढककर दोनों को किसी तरह वहां से निकाला और तुरंत अस्पताल पहुंचाया.

इलाज के दौरान तोड़ी आखिरी सांस

डॉक्टर बेटे को कुछ दिनों बाद छुट्टी मिल गई, लेकिन निर्मल दत्ता की हालत लगातार बिगड़ती गई. शुक्रवार सुबह उनकी मौत हो गई. पोस्टमार्टम के बाद उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया. इस घटना ने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया है.