West Bengal: आरजी कर मेडिकल कॉलेज की छात्रा की मौत मामले में आरोपी मंगेतर मालदा से गिरफ्तार

कोलकाता, 14 सितंबर : पुलिस ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (RG Kar Medical College) की आदिवासी छात्रा की 12 सितंबर को रहस्यमय हालात में मौत के मामले में रविवार को उसके मंगेतर को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग के बाद उसे मालदा जिले से गिरफ्तार किया. आरोपी की पहचान उज्ज्वल सोरेन के रूप में हुई है. वह मूल रूप से पुरुलिया जिले का रहने वाला है. पुलिस अधिकारियों ने उससे पूछताछ की है.

मालदा जिले के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "हमने छात्रा की मां द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर उज्ज्वल सोरेन को गिरफ्तार कर लिया है. हमने उसके मोबाइल फोन के टावर लोकेशन के जरिये उसका पता लगाया. हम घटना के बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए उससे पूछताछ कर रहे हैं." पुलिस के मुताबिक छात्रा की मौत शुक्रवार दोपहर को हुई, जब वह अपने मंगेतर और मालदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के जूनियर डॉक्टर उज्ज्वल सोरेन के साथ मालदा में थी.

छात्रा दक्षिण दिनाजपुर जिले के बालुरघाट की मूल निवासी थी, जहां उसके माता-पिता रहते हैं. शनिवार दोपहर पीड़िता के माता-पिता ने दावा किया कि उनकी बेटी की मौत अप्राकृतिक थी. उसकी मां ने आरोप लगाया कि कि उसकी बेटी का मंगेतर ही उसकी मौत के लिए जिम्मेदार है. दोनों के बीच अंतरंग संबंध थे लेकिन वह उसकी बेटी से शादी नहीं करना चाहता था. मालदा जिले के इंग्लिश बाजार थाना पुलिस ने छात्रा की अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू की.

पीड़िता की मां ने स्थानीय मीडियाकर्मियों से बातचीत में कहा था कि उसकी बेटी का मालदा मेडिकल के जूनियर डॉक्टर के साथ लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था. लगभग चार दिन पहले उसकी बेटी मंगेतर के साथ मामला सुलझाने के लिए मालदा गई थी. उसने मालदा शहर में एक होटल का कमरा भी किराए पर लिया था. इसी होटल के कमरे में छात्र मृत पाई गई. पीड़िता की मौत की सूचना मिलने के बाद से आरोपी सोरेन फरार था