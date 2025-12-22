Humayun Kabir Launches New Party: पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखने के बाद हुमायूं कबीर ने नई पार्टी का किया ऐलान, नाम रखा 'जनता उन्नयन पार्टी'

(Photo Credits ANI)

Humayun Kabir Launches New Party: पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) से निलंबित नेता और बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर आज 22 दिसंबर को उन्होंने अपनी नई पार्टी का एलन किया हैं. उनके पार्टी का नाम होगा ‘जनता उन्नयन पार्टी’ (Janata Unnayan Party) हुमायूं ने पानी पार्टी का ऐलान बड़ी संख्या में मौजूद समर्थकों के बीच ऐलान किया. कबीर ने इस ख़ास मौके पर कहा कि उनकी पार्टी राज्य की सभी 294 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी और चुनाव में पूरी तरह भाग लेगी.

पार्टी लॉन्च से पहले हुमायूं कबीर ने कहा

मुर्शीदाबाद में मीडिया को बातचीत में हुमायूं कबीर ने बताया, "मौसम थोड़ा खराब है लेकिन धीरे-धीरे सही हो जाएगा, यही मेरी उम्मीद है, जनता के काम करने के लिए मैं नई सूचना दे रहा हूं. बंगाल के लोगों को मैं सूचना दूंगा. मानवता के लिए काम करना मेरा मकसद है. मेरे सामने जो चुनौतियां आएंगी, उन्हें स्वीकार करते हुए काम करूंगा. यह भी पढ़े: भारत में बाबरी मस्जिद नहीं, भगवान राम और मां जानकी का मंदिर बनेगा: विजय कुमार सिन्हा

हुमायूं कबीर कौन हैं

हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल के राजनीतिक नेता हैं, जो पहले तृणमूल कांग्रेस (TMC) से जुड़े थे। उन्हें पार्टी के आंतरिक विवाद और असहमति के कारण निलंबित कर दिया गया था.