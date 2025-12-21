Humayun Kabir: पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर सुर्खियों में, 22 दिसंबर को लॉन्च करेंगे नई पार्टी; VIDEO
(Photo Credits ANI)

Humayun Kabir: पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल मचाते हुए तृणमूल कांग्रेस (TMC) से निलंबित नेता और बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर एक बार फिर चर्चा में हैं. कबीर ने ऐलान किया है कि वह अपनी नई राजनीतिक पार्टी लॉन्च करेंगे और राज्य की सभी 294 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे.

बाबरी मस्जिद का नया मॉडल होगा पहले से बड़ा

कोलकाता में मीडिया से बातचीत करते हुए हुमायूं कबीर ने बताया कि बाबरी मस्जिद के नए मॉडल की नींव का कार्य पहले की तुलना में अधिक बड़ा और विस्तृत होगा. उन्होंने कहा: "यह मस्जिद पिछले मॉडल से अधिक ऊंची और बड़ी होगी। हमें अब तक 5 करोड़ रुपये से अधिक का योगदान मिल चुका है, जबकि जो निर्माण सामग्री पहुंची है, उसकी कीमत करीब 1.2 करोड़ रुपये है. यह भी पढ़े:  TMC विधायक हमायूं कबीर का शर्मनाक VIDEO वायरल, सरकारी अफसर को उसी के ऑफिस में पीटा; BJP ने कार्रवाई की मांग की

हुमायूं कबीर करेंगे पार्टी का ऐलान

कबीर के इस बयान का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद राजनीतिक हलकों में नई चर्चा शुरू हो गई है.

22 दिसंबर को नई पार्टी की होगी घोषणा

हुमायूं कबीर 22 दिसंबर को अपनी नई पार्टी का औपचारिक ऐलान करेंगे. उनका दावा है कि वे राज्य की राजनीति में नया समीकरण पेश करेंगे और जनता तक सीधी और मजबूत राजनीति पहुंचाने की कोशिश करेंगे. कबीर के इस ऐलान से बंगाल के राजनीतिक माहौल में नई गर्माहट आ गई है, और सभी की निगाहें 22 दिसंबर की घोषणा पर टिकी हुई हैं.