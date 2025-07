TMC विधायक हमायूं कबीर का शर्मनाक VIDEO वायरल, सरकारी अफसर को उसी के ऑफिस में पीटा; BJP ने कार्रवाई की मांग की

TMC MLA Hamayun Kabir Viral Video: पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) के विधायक हमायूं कबीर पर एक सरकारी अधिकारी के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो को बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया है, जिसमें टीएमसी विधायक अपने ही दफ्तर में अधिकारी की पिटाई करते नजर आ रहे हैं. वीडियो में प्रलय चक्रवर्ती जो कि पश्चिम बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (WBUHS) के असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं, अपने दफ्तर में बैठे नजर आ रहे हैं.

तभी विधायक हमायूं कबीर आते हैं और उन पर थप्पड़ों और लातों की बरसात कर देते हैं. यह घटना कोलकाता के साल्ट लेक इलाके की बताई जा रही है.

It is common knowledge that the audacity & arrogance of the Trinamool Congress leaders knows no bounds.

A shocking incident has come to light, exposing the lawlessness and arrogance that have become the hallmark of Mamata Banerjee’s regime. CCTV footage from the West Bengal… pic.twitter.com/Hx8i0uPoDQ

— Suvendu Adhikari (@SuvenduWB) July 7, 2025